Министерството на културата взима от БЕХ амфитеатъра на Сердика

Теренът в центъра на София, върху който е разположено ключово културно наследство - части от Античния театър и Амфитеатъра на Сердика, ще бъде прехвърлен от “Българския енергиен холдинг” на държавата. В замяна на това БЕХ ще получи равностоен терен в столичния район “Витоша”. Решението за замяната на терените бе взето на днешното заседание на кабинета в оставка и според културния министър Мариан Бачев слага точка на дългогодишна сага кой отговаря за съхраняването за ценния имот.

Теренът на Амфитеатъра от години блатясва и с него не се случва нищо противно на всевъзможни уверения какво уникално историческо наследство представляват находките. Последно около терена се разшумя покрай абсурдния списък с държавни имоти с отпаднала необходимост, които щяха да се обявяват за продажба. След установяването на десетки абсурдни записи в списъците тази инициатива на кабинета бе замразена. Тогава културният министър Бачев обясни, че са започнали съгласувателни процедури с енергийния министър за прехвърляне на терена към културното министерство.

Тогава Бачев разказа за идея да се използва и съседен терен и да се развие по-голям обект.

"Територията, която досега беше предвидена за административна сграда на НЕК, е неразривна част от археологическия резерват „Сердика-Средец“ и носи изключителна историческа и културна стойност. Плановете ни включват и използване на съседен имот – чрез отчуждаване или замяна – за да създадем сценично пространство, вдъхновено от европейските примери: лятна сцена, изградена върху римските редове, където древността и съвременното изкуство ще се срещат в едно живо културно преживяване. Историята не е място за забрава или за застрояване. Римският амфитеатър е част от културната сърцевина на София. Аз и екипът ми няма да позволим да бъде нищо по-малко", обясни тогава културният министър. За ремонтни дейности на терена са били заложени и средства в проектобюджет 2026 - 770 000 евро, но проектът не бе приет и тази задача остава за следващ кабинет, обясни днес Бачев.

Към момента няма повече подробности за терена, който БЕХ получава в замяна и параметрите на самите оценки на имотите.





