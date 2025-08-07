Културният министър ще спасява амфитеатъра на Сердика

Разваленият телефон с изготвения неточен списък с държавни имоти с отпаднала необходимост, които ще се продават, продължава. След като се оказа, че в списъка е попаднал единият от терените, върху който са направени разкопки, и се появиха спекулации за застрояването му, министърът на културата Мариан Бачев излезе с опровержение. Бачев е категоричен, че на мястото няма да се строи, а културното министерство има съвсем други планове за него и ще бъде проактивно за размразяване на реставрацията на обекта.

В списъка с държавни имоти за продажба попадна единият от терените с разкопки, който някога е бил на НЕК, а сега се стопанисва от БЕХ. След разкриването на останките на място строежът бе замразен, а мястото се прочу като дупката на София и се превръща в тъжно блато всяко лято и есен. Освен това имотът се оказа включен в изготвения списък по програмата за управление на държавното имущество с отпаднала необхосимост, който бе свален заради много неточности.

"Още от началото на мандата с екипа ми активно работим за това Римският амфитеатър в София да бъде спасен, развит и превърнат в жива част от културния живот на столицата. От над 20 години не са предприемани реални действия за бъдещето на този уникален обект. Затова вече повече от месец и половина водим разговори с министър Жечо Станков и ръководството на БЕХ за прехвърляне на собствеността на терена към министерство на културата", написа в пост в социалната мрежа "Фейсбук" културният министър Мариян Бачев. Той допълва, че не е шумял по предложението, за да може да се похвали, след като е реално изпълнено, но сега се налага да се намеси.

"Територията, която досега беше предвидена за административна сграда на НЕК, е неразривна част от археологическия резерват „Сердика-Средец“ и носи изключителна историческа и културна стойност. Плановете ни включват и използване на съседен имот – чрез отчуждаване или замяна – за да създадем сценично пространство, вдъхновено от европейските примери: лятна сцена, изградена върху римските редове, където древността и съвременното изкуство ще се срещат в едно живо културно преживяване. Историята не е място за забрава или за застрояване. Римският амфитеатър е част от културната сърцевина на София. Аз и екипът ми няма да позволим да бъде нищо по-малко", пише Бачев.