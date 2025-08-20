Медия без
Лидерът на БОЕЦ съди МВР за 51 000 лв.

Георги Георгиев търси обезщетение за произволния му арест през 2023 г.

Днес, 06:07
Георги Георгиев беше задържан по време на протеста срещу решението на ЦИК от навечерието на местните избори през 2023 г. да отмени машинния вот. 
Лидерът на гражданското движение БОЕЦ Георги Георгиев търси обезщетение от МВР за незаконното му задържане през октомври 2023 г. Исковата молба по Закона за отговорността на държавата е за 51 000 лв.

Това съобщи във "Фейсбук" Методи Лалов, който е адвокат на Георгиев. Лидерът на БОЕЦ беше задържан по време на протеста срещу решението на ЦИК от навечерието на местните избори през 2023 г. да отмени машинния вот. 

"Георги претендира обезщетение в размер на 51 000 лева за нанесени неимуществени вреди - унижение, разочарование от държавата, гняв, страдание поради влошаване на здравето му по време на задържането, притеснение за семейството си, лишаване от основно демократично право - да гласува на местните избори на 29 октомври 2023 г.", обяснява Лалов. Той припомня, че случаят беше включен от Държавния департамент на САЩ в доклада за правата на човека за 2024 г., като пример за произволен арест. 

Преди малко повече от година две съдебни инстанции се произнесоха, че арестът на Георгиев е полицейски произвол. И прокуратурата пледира в полза на Георгиев по делото, което той водеше срещу заповедта за задържане. 

МВР има правомощия да задържа до 24 часа при определени условия. Едно от тях е, когато има данни, че някой е извършил престъпление. Този текст от закона са използвали полицаите и за лидера на БОЕЦ, без обаче да посочат някакви факти. Съдът за пореден път обясни на МВР, че най-малкото трябва да се опише накратко извършеното деяние.

"Не е необходимо излагането в заповедта на пространна фактология, а съвсем накратко, дори в рамките на едно изречение, да се посочи поведението, което се твърди, че съставлява престъпление, кога и къде е осъществено то", се казва в решението на районния съдия Мирослав Георгиев. Иначе задържаният не разбира за какво точно е задържан. Съдът цитира и практика на съда в Страсбург, според която при липсата на конкретна фактическа обосновка на необходимостта от задържането, то се явява несъвместимо с принципа за защита на лицата от произвол.

Това далеч не е първата заповед за задържане на МВР, която пада в съда заради липса на мотиви. Години наред обаче МВР отказва да промени практиката си, да анализира подобни случаи и да обучава служителите си да ги избягват.

Припомнете си и:

ВАС оряза обезщетението на малтретирано от МВР момиче
Върховният административен съд преразгледа размера на обезщетението, което първата инстанция осъди МВР да плати на Цветелина Цветкова.
СЕГА
16 Март 2024

 

