В личния автопарк на депутатите има от "Лада" до "Порше"

В Народното събрание има богати и не толкова богати депутати - някои притежават златни имоти и по няколко скъпи коли, други имат половин автомобил и 1/2 гараж. Поне това се вижда в новите декларации на властимащите, публикувани от Сметната палата.

Сред имуществените декларации на "старите" парламентарни политици няма впечатляващи новости. Единственият, който обявява наистина значима сума, е лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той е обявил вземания на стойност 17 494 839 лв. от дивиденти (миналата година бяха 19 092 622 лв. - бел.ред.) и вложения за 42 485 евро във фондове (същата сума м.г.). По отношение на имотите декларацията му повтаря тази от 2025 г. - ползва под наем пет къщи и апартамент в София, ателие и гаражни клетки и пет леки коли. Разходите покрива с доходи от дивиденти, продажба на дялове и акции. Разполага с 370 085 евро и 99 000 долара в наличност, а в банката – със 769 851 лв., 8989 евро и 6222 долара.

Петър Витанов, който оглавява парламентарната група на "Прогресивна България", е обявил три апартамента – в София, Разлог и Пловдив, два от които са на съпругата му, къща с двор в село Рударци, семейна собственост, придобита миналата година, и шофирана от него "Тойота". Няма пари в банка, нито в брой, но притежава инвестиционен портфейл акции в КВС банка Белгия на стойност 100 000 евро.

Няма големи промени в състоянието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В наличност държи 392 262 лв. от трудови доходи, включително такива обявени в предни декларации, а в банката – общо 731 108 лв. от заплати, обезщетения за неизползван отпуск и изплатени болнични. Посочил е 139 800 лв. доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.

Декларацията на Божидар Божанов, един от лидерите на ДБ, съдържа само годишната му данъчна основа от трудови доходи – 134 775 лв. Колегата му Ивайло Мирчев е обявил придобита през 2025 г. кола "Форд" за 6000 лв. в условията на замяна с доплащане, 39 000 лв. в кеш и 210 000 лв. в банката – на него и съпругата му. Атанас Атанасов е с 209 599 евро налични средства, същата сума е обявил и в банкова сметка, както и кола "Хюндай" на съпругата му. Водачът на ПП Асен Василев е с апартамент в София, 40 700 лв. в банката и вземания за 73 555 лв.

На името на водача на "Възраждане" Костадин Костадинов се водят нива в балчишкото село Църква, къщи в селата Константиново и Тюленово, 500 лв. в кеш и още 300 лв. на съпругата му и малко над 22 хил. лв. в банка за двамата. Обявил е задължения за около 40 хил. лв. по два договора за лизинг, както и собствеността на съпругата му върху "Дарба Бъдеще" ЕООД, базирана във Варна.

Вторият ешелон

Интересни подробности се намират сред депутатите от втория ешелон. Волейболистът Владимир Николов, който е зам.-председател на групата на ПБ, е посочил дялове в пет имота, заедно със съпругата си – апартамент и къщи, едната от които в гръцкото село Неа Потидия. Николов е собственик на "Порше", придобито тази година за 90 000 евро, а също БМВ и "Мини" по договор за лизинг. Разполага с 5000 евро в брой, със съпругата му държат 58 000 евро и 13 000 долара в банката и 300 000 евро в ценни книжа. Участва в 7 дружества, бил е управител на волейболния клуб "Левски София".

С "Порше" разполага и друг зам.-председател на групата на ПБ – Слави Василев. Колата е придобита тази година за 53 205 евро. Той има апартамент с гараж в София, 149 333 евро в банкова сметка и дължи почти 120 хил. евро по потребителски кредит и финансов лизинг. Влизал е в управата на пет дружества и организации – "Мраз" АД, "Ийст Петролеум" ЕООД, "Гражданска платформа за ефективно разделение на властите", сдружение "Виктор Юго" и фондация "Братя Василеви", а също е разполагал с дялове в още три - "Братя Василеви" АД, "Павас" ООД и "Ийст Петролеум" ЕООД.

Собственик на 10 апартамента в различни градове – София, Варна, Созопол, Сливен, е депутатът от ПБ Весела Момчева-Таун. Кара "Мерцедес", купен през 2022 г. На името на сина ѝ е вила в Сливен, а съпругът ѝ и има 275 000 долара в банката и вложения във фондове за 360 000 долара. Участвала е с 50%-ов дял във "Вилекула 2020" ООД.

Председателят на парламента Михаела Доцова е собственик на два апартамента, гараж и поземлен имот, както и на дялове от няколко други имота. В банкови сметки разполага с общо около 120 000 евро. Кара "Хюндай" на лизинг.

Байрам Байрам от ДПС е собственик, заедно със съпругата си, на два апартамента в Кърджали от 2018 г., както и на четири стаи за гости в града, придобити през 2025 г. За всичко е платено със заеми. Двамата имат три ипотечни и четири потребителски кредита за около 660 хил. лв. общо. Съпругата му е с дялове в три фирми. Колегата му в ДПС Калин Стоянов е придобил половин гараж през 2025 г., а притежава и една втора от кола "Ауди", изплаща и ипотечен кредит на стойност 220 813 лв. Много от депутатите на Пеевски отбелязват в декларациите си дарения, които са направили за "Новото начало".

Любопитен автопарк е обявил бившият лидер и ексдепутат Атанас Зафиров. Със съпругата му притежават "Додж", "Шевролет", "ВАЗ 2015" ("Лада"), "Форд" и "Пежо". Спестяванията му са малко над 100 хил. евро.

Дълъг списък с ниви и пасища, на които е собственик, съдържа декларацията на Росица Кирова от ГЕРБ – общо 124 имота. Най-големият е нива в Мездра от 68 декара. Почти всички са придобити през 2013 г. и 2016 г., а като източници на средствата са посочени спестявания и заплати. Миналата година е взела под наем апартамент във Видин. Има вземания за около 3.5 млн. лв. и дълг за 1.6 млн. лв. заради "револвираща кредитна линия". Разполага с ценни книжа за над 450 хил. лв. Отчита и прехвърляне на дялове на дружеството "Венти Груп" ЕООД с цена на отчуждаването от 10 360 832 лв.

Колегата ѝ Владислав Горанов, санкциониран по закона "Магнитски", декларира два апартамента, от които притежава половината от един, а останалото е на съпругата му. Двамата имат спестявания за почти 200 хил. евро. Той е едноличен собственик на консултантската компания "Трилема Кансълтинг" ЕООД.

Бойко Рашков от ПП декларира дялове във фондове за 621 928 лв. и 88 332 евро, придобити с пари от заплати и спестявания. Има две банкови сметки - едната със 719 633 лв., а другата - с 4 евро. Отчел е пътуване до Сейшелските острови за 31 000 лв., като разходът е на името на съпругата му.

Председателят на комисията по сигурност и обществен ред и депутат от ПБ Петър Тодоров е декларирал имоти и дялове в имоти на негово име и на съпругата му в Пловдив, Пазарджик, Родопите - идеални части от апартаменти, избени помещения, къщи, гаражи, складови помещения. Декларирана е и нива в Родопите. Тодоров е декларирал два автомобил "Тойота Айго" и джип "Хонда". Според декларацията наличните парични средства на Тодоров са в размер на 32725 евро.

Председателят на комисията за контрол над службите за сигурност Румен Миланов е декларирал дялове в имоти в София и в Перник, сред които апартамент, магазини, вила и парцел, общо 7. Миланов е декларирал пет банкови сметки, като има и такава с швейцарски франкове и долари, а останалите са в евро. Най-голямата сума в сметка е 146625 евро. Има и вложение на стойност 1922 евро.

Константин Проданов, председателят на комисията по бюджет и финанси, е декларирал апратамент със съпругата си в София, мотоциклет "Ямаха" и автомобил "Фолксаваген", вземания от дадени заеми за над 1.1 млн. евро и акции и облигации на стойност над 1 млн. евро. Има вложения и в редица взаимни фондове. Със съпругата му имат спестявания от общо 335 хил. евро и 96 хил. долара. Участвал е в дружеството "Браво Пропърти Фонд АДСИЦ", където е ръководил борда на директорите, и в "Браво Хоум ЕАДСИЦ“ и "Карол Капитал Мениджмънт ЕАД", където е член на управата.

Председателят на комисията по правни въпроси Янка Тянкова е декларирала апартаменти, офис, къща с двор и гараж. Повечето от имотите са във Велико Тръново, като те са на нейно име и на съпруга ѝ. Тянкова също така е декларирала пет ниви на свое име - три в Поликраище и по една в селата Арбанаси и Бяло Поле. Председателката на правната комисия и съпругът ѝ разполагат с автомобили "Форд" и "Фиат", както и 5 банкови сметки, като най-голямата сума е от 91529 евро. Тянкова е декларирала и договор за лизинг на стойност 33872 евро.

Водещият заседанията на комисията по икономическа политика Стефан Белчев също е декларирал апартаменти, вили, гаражи в София, Свищов и Буново. Белчев е декларирал и два леки автомобила "Волво" и "Деу". Председателят на комисията по отбрана Иван Лалов пък е декларирал къща с двор и три апартамента на негово име, както и лек автомобил "Шкода".

Шефът на комисията по земеделие Явор Гечев и жена му са декларирали дялове от апаратаменти, гараж, парцели и вила, както и ниви в Перущица. Петър Стойчев, който е председател на комисията по въпросите на младежта и спорта, е декларирал автомобили "Тесла", както и "Мерцедес" на негово име и на съпругата му. Сред декларираните имоти на око се набиват апартамент и парцел в Гърция не негово име и на жена му. Според декларацията магазин, гараж и парцел в Смолян като дарение.Той е декларирал осем банкови сметки в евро, долари е паундове, а жена му една в евро. Стойчев има кредитна карта с размер на задължението 5113 евро