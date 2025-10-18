Медия без
Крадци обраха доброволчески клуб в Пловдив

Липсва оборудване за около 4000 лв., съобщи основателят на "Капачки за бъдеще"

Днес, 12:00
За взлома съобщи в социалните мрежи Лазар Радков, основател на инициативата "Капачки за бъдеще".
Клуб на доброволци в в Пловдив е бил разбит и ограбен. За взлома съобщи в социалните мрежи Лазар Радков, основател на инициативата "Капачки за бъдеще". По думите му е изкъртена вратата на помещението, в което се съхранява техниката на "Спасителен Клуб за Бъдеще" в Града под тепетата.

"Оборудване, с които са помагали на ПБЗН при овладяването на сума пожари в пловдивска област и не само. Последно и аз бях с тях, когато се включихме при пожара при с. Горнослав в края на септември. Откраднати са шлангове, с които предния уикенд заедно с пожарникарите изпомпваха водата от наводнените площи в Елените. Липсва ни и резачка STIHL, с която колегите правиха просеки при пожарите и разчистваха дървени отломки при последните наводнения. Все неща, които сме закупили с лични средства или с дарения от фирми, приятели и познати", разказа Радков.

От разказа му става ясно, че липсват още дъска за пренасяне на пострадали и друга техника за гасене на пожари. По предварителни изчисления общата стойност на откраднатото е около 4000 лв.

"Лека-полека би трябвало да успеем да възстановим липсите с времето ... просто усещането да опитваш да правиш нещо, което е в помощ на другите и на цялата система и в следващия момент някой да разбие помещението, в което се събирате, да ти рови в нещата, за част от които си събирал лев по лев, за да ги купиш, а за други си се молил на Х фирми, докато някоя склони, е много, много гадно", допълни Радков.

В допълнение той публикува банковите данни на фондацията за желаещите да подпомогнат финансово дейността ѝ:

IBAN: BG67UNCR70001523100818
BIC: UNCRBGSF 
Титуляр: ФОНДАЦИЯ ЛАЗАР РАДКОВ
Основание: ДАРЕНИЕ СКБ ПЛОВДИВ

