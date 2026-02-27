Историческата Петрова нива е превърната в сечище

Историческата местност Петрова нива е превърната в дърводобивен терен, там се движат тежки камиони и техника, като районът и пътят са сериозно увредени.

Това обяви с възмущение кметът на Малко Търново Илиян Янчев във "Фейсбук". Той публикува снимки и видео на камиони, натоварени с нарязани дървета, преминаващи по пътя към местността. Янчев се обръща директно към служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов, от когото иска реакция и спиране на дейността на неговите "подопечни".

"Едно от най-святите места в България! Пътят е разбит, коловозите са дълбоки, достъпът възможен ли е?! Това ли е начинът, по който държавата пази националната си памет?! Петрова нива е мястото, където е обявено Преображенското въстание, символ е на държавност и саможертва! И днес пътят до паметника на преображенци е превърнат в кална нива заради безконтролните действия на вашите подопечни! - пише кметът. - [...] Не приемам национална светиня да бъде третирана като временен дърводобивен терен! И не приемам обяснения в писмен вид от служител, господин министър! Настоявам за проверка и възстановяване на щетите за сметка на отговорните структури! Достъпът до Петрова нива се унищожава пред очите ни! И не само там. И не за първи път днес."

Към момента няма реакция от земеделското министерство. Всъщност Иван Христанов е на поста си там едва от седмица, а от видяното изглежда, че работите по изсичане на горски масиви в района е започнала доста преди това.