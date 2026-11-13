Христо Шопов е окончателно оправдан по делото за закана с убийство

Актьорът Христо Шопов е невинен по делото за закана с убийство. Това е решил Софийският градски съд, който като втора и последна инстанция потвъждава оправдателната присъда, четена от съдия Петя Топалова от Софийския районен съд.

Прокуратурата твърдеше, че актьорът на два пъти се заканил с убийство на съседката Патриша Тийвс, като държал пистолет и ѝ казал: "Ще те застрелям в лицето с пистолета си!". След това я хванал с ръка под брадата и я блъснал към оградата на къщата, като ѝ казал: "Ще те убия".

Две съдебни инстанции обаче установяват по-различна картина на междусъседската свада, разиграла се на 23 февруари 2024 г.

"След съвкупен анализ на доказателствата по делото съдът намира, че обвинителната теза за отправени към Тийвс изрази и извършени спрямо нея действия, представляващи заплаха за живота, не е доказана с необходимата степен на категоричност", се казва в решението на съдиите Ани Захариева, Аделина Иванова и Мила Лазарова.

За първото обвинение имаме дума срещу дума, обяснява още съдът. А за второто - от заключението на експертизата на записа, направен от самата Тийвс, става ясно, че се чуват отделни фрагменти от репликите и те не могат да бъдат възстановени. Съдът освен това намира, че показанията на Тийвс са тенденциозни при описанието на действията на Шопов, като част от нейните твърдения не се подкрепят нито от техническата експертиза на записите, нито от медицинската експертиза, която ѝ е направена.

Медицинските находки и записите подкрепя извода за хващане за устата, блъскане и падане на пострадалата, но не и за останалите форми на физическо въздействие,, казват съдиите. "Най-активна в отправянето на обиди е била именно Тийвс, докато репликите на останалите двама участници (Шопов и жена му Мариана Станишева, б.а.) са били ограничени до няколко кратки фрази. Начинът им на изразяване съответства на констатираното от вещите лица ограничено владеене на английски език, като следва да се отчете и напрежението, породено от междусъседския конфликт", пише в съдебното решение. Обяснява се и провокативното поведение на Тийвс, докато снима Шопов и жена му в конфликта. "Тя многократно е подканяла Станишева и Шопов да повторят определени обидни изрази, а подсъдимия - да покаже отново пистолета си. Тези подкани били съпроводени със заявления, че ще изпрати записите на известна българска медия и ще предизвика обществен скандал, като въвлякла и името на сина им, който нямал отношение към спора", пише съдът.

Обръща се и внимание на това, че Тийвс е влязла в имота на семейството след полунощ, тропала е, крещяла е и е обиждала, а впоследствие е продължила конфликта, като е подканяла подсъдимия да я удари и да покаже отново оръжието си.

За да има престъпление е необходимо да се установи отправянето на закана с убийство, която при конкретните обстоятелства обективно би могла да възбуди основателен страх от осъществяването, сочи съдът. И допълва, че в случая не е така.

Съдът намира, че "действията на подсъдимия представляват емоционален изблик в хода на възникналата разправия и неадекватна негова реакция срещу неправомерното поведение на Тийвс".

Какво се е случило според съда

Конфликтът започнал след спречкване заради паркиране Станишева и Тийвс привечер. След полунощ Тийвс забелязала, че едната чистачка на колата ѝ липсва и решила, че Станишева я е взела. Тя влязла в двора на семейството и започнала да тропа по входната врата и прозорците на къщата, като крещяла обиди на английски. В двора намерила кофа за боклук, изнесла я на улицата и изсипала съдържанието ѝ, но не открила липсващата си чистачка.

Първоначално семейството не разбрало кой е в двора им. Стреснати, Шопов взел незареден пистолет - едно от трите законно притежавани от него оръжия, и излязъл на двора. Когато видял кой е, се влязъл вътре и прибрал пистолета. Междувременно Тийвс, която вече била извън двора, и Станишева отново се карали, като първата извадила телефона си, за да снима. Спорът ескалирал и Шопов се приближил до оградата, от другата страна на която се намирала Тийвс, протегнал ръка през металните пръчки и я хванал за устата, след което се обърнал и тръгнал обратно към дома си. Конфликтът продължил да ескалира. Шопов се насочил към Тийвс с намерение да я накара да спре да снима. Той опитал да вземе телефона ѝ, но тъй като не успял, блъснал я силно назад, при което тя загубила равновесие и паднала на земята. Тя се изправила бързо. Шопов се обърнал и си тръгнал. С жена му се прибрали в къщата. Тийвс също се прибрала и подала сигнал на телефон 112, като обяснила на на оператора, че актьорът Христо Шопов насочил пистолет срещу нея, съборил я на земята, защото го снимала и че я ударил между краката.