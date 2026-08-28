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Хиляди се обявиха срещу склад за 5000 тона летяща пепел в София

Хората се страхуват от замърсяване и тежкотоварен трафик

Днес, 08:31
Против проекта се обяви и районният кмет на „Връбница“ Румен Костадинов.
Против проекта се обяви и районният кмет на „Връбница“ Румен Костадинов.

Хиляди жители на северните квартали на София се обявиха срещу склад за 5000 тона летяща пепел във „Връбница“. Инициативният комитет „Екосдружение Връбница“ днес внесе колективно възражение в РИОСВ-София с искане процедурата за проекта да бъде незабавно прекратена.

"Това са 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърсят самия район, посевите", коментира пред БНР Веселин Димитров от Инициативния комитет.

Летящата пепел представлява остатъчен материал, получаван при изгарянето на въглища и други горива. Недоволните се опасяват от замърсяване на въздуха и почвите, както и от увеличаване на тежкотоварния трафик по Северната скоростна тангента и бул. „Ломско шосе“. В неделя те излязоха на протест, в който се включиха жители на „Обеля“, „Връбница“, „Надежда“, „Свобода“, „Толстой“, „Илиянци“ и „Требич“, както и на селата Мрамор и Волуяк.

Инвестиционното намерение е на „ЦЕМ ТРЕЙД“ ЕООД и предвижда върху около 500 кв. м на територията на бивш бетонов възел да бъдат изградени силози за временно съхранение на до 5000 тона летяща пепел. Според него силозите трябва да са херметически затворени и оборудвани с филтри за фините прахови частици, а впоследствие отпадъкът да бъде транспортиран за оползотворяване или обезвреждане. Гражданите обаче се страхуват от последствията при евентуална авария. Част от тях предполагат, че пепелта може да е отпадък от инсинератор.

Процедурата е в съвсем начален етап. Уведомлението е внесено в РИОСВ на 28 юли, а окончателно разрешение за реализация няма. Предстои инспекцията да прецени допустимостта на проекта спрямо законодателството, като ще бъдат оценени характеристиките на отпадъка, съхранението и транспортът му, потенциалните емисии и близостта до жилища, училища, детски градини и други чувствителни обекти. Ще бъде поискано и становище от РЗИ за риска за човешкото здраве, посочиха от РИОСВ-София.

Против проекта се обяви и районният кмет на „Връбница“ Румен Костадинов. Районната администрация вече е изпратила отрицателно становище до РИОСВ.

 

 

 

 

 

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Ключови думи:

летяща пепел, склад, граждански протести

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