Хиляди се обявиха срещу склад за 5000 тона летяща пепел в София

Хиляди жители на северните квартали на София се обявиха срещу склад за 5000 тона летяща пепел във „Връбница“. Инициативният комитет „Екосдружение Връбница“ днес внесе колективно възражение в РИОСВ-София с искане процедурата за проекта да бъде незабавно прекратена.

"Това са 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърсят самия район, посевите", коментира пред БНР Веселин Димитров от Инициативния комитет.

Летящата пепел представлява остатъчен материал, получаван при изгарянето на въглища и други горива. Недоволните се опасяват от замърсяване на въздуха и почвите, както и от увеличаване на тежкотоварния трафик по Северната скоростна тангента и бул. „Ломско шосе“. В неделя те излязоха на протест, в който се включиха жители на „Обеля“, „Връбница“, „Надежда“, „Свобода“, „Толстой“, „Илиянци“ и „Требич“, както и на селата Мрамор и Волуяк.

Инвестиционното намерение е на „ЦЕМ ТРЕЙД“ ЕООД и предвижда върху около 500 кв. м на територията на бивш бетонов възел да бъдат изградени силози за временно съхранение на до 5000 тона летяща пепел. Според него силозите трябва да са херметически затворени и оборудвани с филтри за фините прахови частици, а впоследствие отпадъкът да бъде транспортиран за оползотворяване или обезвреждане. Гражданите обаче се страхуват от последствията при евентуална авария. Част от тях предполагат, че пепелта може да е отпадък от инсинератор.

Процедурата е в съвсем начален етап. Уведомлението е внесено в РИОСВ на 28 юли, а окончателно разрешение за реализация няма. Предстои инспекцията да прецени допустимостта на проекта спрямо законодателството, като ще бъдат оценени характеристиките на отпадъка, съхранението и транспортът му, потенциалните емисии и близостта до жилища, училища, детски градини и други чувствителни обекти. Ще бъде поискано и становище от РЗИ за риска за човешкото здраве, посочиха от РИОСВ-София.

Против проекта се обяви и районният кмет на „Връбница“ Румен Костадинов. Районната администрация вече е изпратила отрицателно становище до РИОСВ.