Турски престъпен бос е задържан в София

Операцията е проведена едновременно в България, Испания и Гърция под координацията на Европол

Днес, 07:46

При мащабна операция в няколко държави са задържани ключови членове на престъпната мрежа "оръжия срещу канабис“, съобщи Европол. Арестите са извършени при координирана операция на 23 март в Испания, България и Гърция. Мрежата е заподозряна в трафик на огнестрелни оръжия от Западните Балкани и Турция към Европейския съюз, като ги е разменяла за канабис и е подпомагала организираната престъпност в няколко държави членки.

Операцията, която се нарича "Тракия", е довела до задържането в София на лидер на престъпна група за трафик на оръжие и наркотици - той е турски гражданин. При операция "Тракия" са иззети 8 оръжия - пистолети и автомат, заглушители, както и 587 кг марихуана и 76 кг хашиш за близо 4,4 милиона евро.

Задържани са общо 21 заподозрени. В България, наред с организатора на мрежата, са арестувани още двама нейни членове.

Разследването е започнало през март 2025 г., когато испанската полиция Mossos d’Esquadra установява незаконен внос на огнестрелни оръжия от Турция и разпространението им сред престъпни групи в Каталуния, на фона на нарастващо въоръжено насилие. Това довежда до идентифицирането на престъпна организация, специализирана във вноса, съхранението и разпространението на огнестрелни оръжия.

Мрежата е трафикирала т.нар. „Франкенщайн“ оръжия – хибридни огнестрелни оръжия, комбиниращи оригинални компоненти с ръчно изработени метални части. Тези евтини, но напълно функционални оръжия са особено трудни за проследяване и улесняват незаконното им разпространение в Европа.

Паралелно с това мрежата е била силно ангажирана с мащабен трафик на канабис. Разследващите установяват, че групата е изградилa инфраструктура за снабдяване със значителни количества марихуана в Каталуния и износа ѝ по сухопътни и морски маршрути из Европа към Турция и Гърция, където стойността ѝ значително нараства.  Мрежата е имала капацитет да транспортира до 1,5 тона марихуана месечно. По време на разследването са иззети около 550 килограма марихуана, заедно с оръжия и боеприпаси.

Още новини по темата

Разбит беше канал за трафик на оръжия през България
25 Дек. 2025

Румъния арестува ексдепутат за трафик на оръжие и замеси българин
12 Ноем. 2025

Наркодилър предложи 20 000 лв. подкуп на столични полицаи
26 Февр. 2025

Ирански шофьор осъди прокуратурата да му плати 150 000 лв. обезщетение
06 Дек. 2022

