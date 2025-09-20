Езерото Сребърна бе спасено с 3 млн. кубика вода от Дунав

Тримесечната акция за прехвърляне на водни ресурси от Дунав към езерото резерват Сребърна е приключила успешно, съобщи министерството на околната среда и водите (МОСВ). Оттам допълват, че вече са заляти напълно западният канал, местностите „Бабушкото блато", „Драгановата локва", прилежащите малки водни огледала и централното водно огледало.

От Дунав са прехвърлени 3 038 400 куб. м вода и така е предотвратено пресъхването на езерото, което бе заплашено да изчезне заради екстремно високите летни температури.

По време на акцията ниските водни нива са създали благоприятна среда за хранене на редица водоплаващи птици и в момента в резервата се наблюдават скитащи прелитания на сиви гъски, къдроглави и розови пеликани, казват още от МОСВ.

"В момента РИОСВ - Русе предприема последващи действия за подобряване на благоприятния статус на екосистемата - проучвания за изграждане на постоянна помпена система за изпомпване на води от река Дунав при необходимост, обследване на геологичните и хидрогеологичните характеристики на територията, обезпечаване на програма за драгиране на езерото и изнасяне на част от наносните отложения от езерната чаша и други", се казва още в съобщението.

Акцията за прехвърляне на водни ресурси от Дунав към Сребърна започна на 2 юли след обявяване на частично бедствено положение на територията на Община Силистра. Сформиран бе и кризисен щаб, ръководен от директора на еконспекцията Дауд Ибрям.

За прехвърлянето на води към езерото Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" осигури хидропомпени агрегати. В началото на септември в помощ се включи и ВиК-Русе ООД, което пък безвъзмездно положи полиетиленовите тръби, които ще останат на територията на резервата за последващи подобни операции.