Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Езерото Сребърна бе спасено с 3 млн. кубика вода от Дунав

С тримесечната акция пресъхналият резерват е запълнен

Днес, 08:33
Изпомпването на вода от Дунав към Сребърна започна на 2 юли
ЕПА/БГНЕС
Изпомпването на вода от Дунав към Сребърна започна на 2 юли

Тримесечната акция за прехвърляне на водни ресурси от Дунав към езерото резерват Сребърна е приключила успешно, съобщи министерството на околната среда и водите (МОСВ). Оттам допълват, че вече са заляти напълно западният канал, местностите „Бабушкото блато", „Драгановата локва", прилежащите малки водни огледала и централното водно огледало.

От Дунав са прехвърлени 3 038 400 куб. м вода и така е предотвратено пресъхването на езерото, което бе заплашено да изчезне заради екстремно високите летни температури. 

По време на акцията ниските водни нива са създали благоприятна среда за хранене на редица водоплаващи птици и в момента в резервата се наблюдават скитащи прелитания на сиви гъски, къдроглави и розови пеликани, казват още от МОСВ.

"В момента РИОСВ - Русе предприема последващи  действия за подобряване на благоприятния статус на екосистемата - проучвания за изграждане на постоянна помпена система за изпомпване на води от река Дунав при необходимост, обследване на геологичните и хидрогеологичните характеристики на територията, обезпечаване на програма за драгиране на езерото и изнасяне на част от наносните отложения от езерната чаша и други", се казва още в съобщението.

Акцията за прехвърляне на водни ресурси от Дунав към Сребърна започна на 2 юли след обявяване на частично бедствено положение на територията на Община Силистра. Сформиран бе и кризисен щаб, ръководен от директора на еконспекцията Дауд Ибрям.

За прехвърлянето на води към езерото Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" осигури хидропомпени агрегати. В началото на септември в помощ се включи и ВиК-Русе ООД, което пък безвъзмездно положи полиетиленовите тръби, които ще останат на територията на резервата за последващи подобни операции.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

езеро Сребърна, резерват

Още новини по темата

Изпомпват вода от Дунав за полупразното езеро резерват "Сребърна"
27 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар