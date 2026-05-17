Епидемия от рядък щам на ебола пламна в Конго и Уганда

Световната здравна организация (СЗО) обяви извънредно положение от международно значение заради избухването на епидемия от ебола в Демократична република Конго и Уганда. Организацията изрично подчерта, че ситуацията представлява сериозен риск за общественото здраве, но не отговаря на критериите за пандемия (каквато беше COVID-19), заради което призова държавите да не затварят международните си граници.

За разлика от предишни вълни, настоящата епидемия е причинена от вируса Бундибугио (Bundibugyo) – рядък и опасен щам на ебола. СЗО изрази сериозна загриженост, тъй като за този конкретен щам няма одобрени ваксини или специализирано лечение, за разлика от по-често срещания щам „Заир“.

Основното огнище е в източната провинция Итури (особено в три здравни зони – Буния, Руампара и миньорския район Монгбуалу). По данни на Африканските центрове за контрол на заболяванията (Africa CDC), съмнителните случаи в страната вече надхвърлят 330, а смъртните случаи са най-малко 87 (от които 57 са в Монгбуалу). Сред починалите има и поне четирима медицински работници.

Международното разпространение вече е факт. В столицата на Уганда Кампала са регистрирани два лабораторно потвърдени случая (единият от които е завършил със смърт) на лица, пътували от ДР Конго.

Потвърден е случай и в столицата на ДР Конго, Киншаса, при пациент, завърнал се от засегнатата провинция Итури.

Вирусът се разпространява бързо. Според здравните власти вирусът се разпространява активно в общностите поради високата мобилност на населението (особено покрай миньорските селища), движението на болни, търсещи медицинска помощ, и провеждането на традиционни погребения. Ситуацията се усложнява допълнително от хуманитарната криза и липсата на сигурност в Източно Конго, където действат въоръжени бунтовнически групировки.

СЗО препоръчва незабавна изолация на заразените, ежедневно проследяване на контактните лица и засилен скрининг по границите на съседните държави.