Електронни знаци ще казват на водачите да отбият на пътя при нарушение

Електронни знаци ще съобщават на водачите, които извършат нарушение, да отбият вдясно на пътя, за да бъдат санкционирани. Шофьорите ще трябва да направят това в рамките на 1 км и ако не го направят, ще има още по-големи санкции. Това стана ясно от интервю на транспортния министър Георги Пеев по Нова тв. Той обясни, че на електронния пътен знак ще се изписва подробно автомобил с посочен точен номер след 1 км да отбие вдясно. От думите му се разбра, че на първо време това ще бъде на магистралите, където има и в момента електронни табла, но имало техническа възможност да се поставят на много места.

„Когато системата отчете, че нарушителят е на определено място, ще му бъде връчен фиш веднага, който ще има електронен печат. Всичко ще бъде дигитално, без да има човешка намеса. Така ще се избегне невръчването на фишове”, заяви Пеев.

Той обясни, че министерството възнамерява да бъдат поставени електронни знаци по пътищата, които да показват кой нарушава правилата и че е нужно той да отбие колата. „Информацията ще отива към системата и ще показва на полицаите кой да бъде спрян и така те ще спират конкретните нарушители, а не кампанийно както до момента”, обясни Пеев. В допълнение министърът каза, че информация от тази система ще бъде подавана към НАП и Агенция "Митници".

„На пътя ще командва МВР, а дигиталното ядро, което ще се направи, ще бъде в транспортното министерство. В момента редица структури имат технически средства за проследяване. Идеята е информацията да бъде на едно място – да се обработва, да се създадат „рискови профили” и на базата на тях – информацията да тече към необходимите институции”, обясни министърът.

Системата ще позволява изготвянето на рискови профили въз основа на установени нарушения, като превишена скорост и неправилно изпреварване. Информацията ще се предоставя на полицейските служители, за да могат да предприемат действия съгласно закона, обясни министърът.