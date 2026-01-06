Експерти разсипаха с критики новия план за управление на Витоша

Последната версия на плана за управление на природен парк “Витоша”, която се очаква буквално от десетилетие, пожъна остри критики. Планът се оказа пълен със стари и неадекватни данни. Освен остарялата статистика той предлага спорно зониране на територията, което е ключова тема за управлението на парка. Не е ясно на фона на сериозните критики каква ще е съдбата на документа и дали той няма да поеме към поредно преработване.

Това става ясно от публикувани становища по плана от Столична община и от Съюза на архитектите в България. И екипът на кмета Васил Терзиев, и САБ недоумяват от решенията, предложени за развитието на туризма и рекреацията.

Актуализираният вариант на плана бе публикуван за обществено обсъждане на 2 декември, като срокът за изразяване на становища по документа, дълъг над 500 страници, бе до 5 януари. “Каква е причината да се определи краен срок 5 януари - първият работен ден след дълги празници ?!”, питат в становището си от Съюза на архитектите в България. Оттам недоумяват и защо актуализираният план продължава да се представя като план за управление на Витоша за периода 2015-2024 г. “Има ли изобщо планът прогнозен срок на бъдещо действие и това план за бъдеще ли е, или е някаква снимка на несъщественото минало”, питат от съюза.

Също толкова неактуални са и основни статистики, послужили като база на анализите в документа. “Данните за населението на прилежащите към парка общини са от 2014 г., статистиката за дърводобива и дивеча - също. Ключов за опазването на природата и предписанията в плана въпрос - за насажденията с увреждания в парка, се базира на статистика от 2008 г. Туристическият поток също е анализиран на база данни от 2013-2014 г., когато все още работеха Симеоновският и Драгалевският лифт. Към онзи момент се сочат 210 000 автомобили за година, интересно какви биха били данните сега при неработещи лифтове”, се изтъква в позицията. Старите данни вероятно се дължат на възложено задание документът да се актуализира само частично.

Едни от най--сериозните проблеми продължават да са в зонирането, което определя функционалното предназначение на териториите, изтъкват от САБ. Паркът предвижда 5 зони - резерватна, зона с висока консервационна стойност, зона за устойчиво ползване, зона за туризъм и зона на сградите и съоръженията.

Зоната за туризъм е неадекватно малка - обхваща 1 хектар площ или 0.004% от цялата територия на парка. Определена така, зоната е крайно ограничена и не отговаря на реалното натоварване и интерес към планината, считат от екипа на кмета Васил Терзиев. От САБ изтъкват, че такава зона на практика не е обособена териториално, а само са посочени отделни обекти. Ските и сноубордът са изчерпани с общи приказки в една трета от страница в материала, изтъкват архитектите.

Неадекватно размити според САБ са и двете най-големи зони - зона с висока консервационна стойност (38.9 хектара) и зона за устойчиво ползване (53.3 хектара). Според архитектите в тези зони са включени прекалено нееднородни територии и това ще направи невъзможно управлението им. Зоната на сградите и съоръженията пък обединява по абсурден според архитектите начин терени със застрояване с територии, предназначени за писти, влекове и лифтове. “Това на практика ще доведе до невъзможност за устройство и управление на процесите в тях”, изтъкват от САБ. Оттам считат, че въведените забрани за строителство в парка с посочени изключения за модернизация на съоръжения, нови въжени линии и ски писти са ключови за развитието на спорта в планината, но прекалено декларативни. И Столична община, и САБ настояват материалът да се доработи.