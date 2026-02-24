Анатолий Замфиров и Алберт Попов: На Витоша е срамна разруха

"България отчита вторите най-успешни зимни олимпийски игри за българския спорт, а мен ме е срам. Срам ме е, че ние класираме 20 спортисти, а Чехия - 158. Срам ме е, че гледам Витоша през прозореца, а трябва да подготвям отбора в Австрия и Италия."

Това коментира Анатолий Замфиров, баща и треньор на сноубордистите Тервел и Малена Замфирови, на пресконференция за забавените с години решения за природен парк "Витоша" и нуждата от спешни промени в серия от закони. Пресконференцията бе организирана по инициатива на Съюза на архитектите в България, като в нея се включиха серия от организации - сдружението на детските ски и сноуборд училища, Български туристически съюз, известни спортисти. Организаторите обявиха предизборно предизвикателство пред партиите и поискаха от тях да се ангажират с конкретни мерки за решаването на натрупаните проблеми в парка.

Детските ски училища: Планината е недостъпна

"В началото на сезона мислехме, че ще имаме проблеми с обучението. Знаете, че разполагаме само с "Витошко лале" и бейби влекчета, нямаме зелена писта, нямаме синя, нищо нямаме. Но проблемът не е само в обучението на децата. Дори не можем да се качим в планината да дишаме въздух - на "Алеко", на "Златните мостове". Не знам дали някой наскоро се е опитвал да се качи - не да кара ски, а просто да диша. Невъзможно е. Пътят е тотално задръстен. С общината някак успяваме да качваме и сваляме децата", коментира Марина Тепавичарова, председател на сдружението на ски и сноуборд училищата.

Тя обяви, че е безумие достъпът до планината да се осигурява само с автобуси и коли и задължително трябва да се възстановят лифтовете. "Просто трябва да направят нещо", коментира Тепавичарова.

В емоционално обръщение в качеството си на професионален спортист и баща за възстановяване на инфраструктурата се обяви и най-добрият български алпийски скиор Алберт Попов. "Никъде не съм виждал такава разруха", каза той.

Съюзът на архитектите: Актуализираният план за управление на парка е подигравка

Възможността за достъп до планината на практика е отнета. Витоша тъне в разруха, а властите - в пълна безпомощност. И изпълнителна, и законодателна, и местна, коментира председателят на САБ и бивш главен архитект Петър Диков. Диков изтъкна, че действащият план за управление е от 2005 г. и предложената актуализация на плана е пълна подигравка.

"Най-малкият проблем на документа е, че той покрива времево изтекъл период - до 2024 г. Почти всички данни в плана са остарели, а зонирането и режимите са абсолютно непрофесионално разработени. Единственият резултат от тях е, че те водят до абсурдни твърдения, че 95% от парка ще бъдат застроени", коментира Диков. "Данните за потока към парка в актуализирания план за управление са към 2014 г., когато имаше още работещи лифтове. Тогава е преброено, че паркът е посетен от 460 000 пешеходци, 25 300 велосипедисти и 210 000 автомобили. Представете си колко са в момента", добави той.

От САБ обявиха, че започва кампания за поемане на ясни предизборни обещания за решаването на проблемите с планината, защото следизборното молене по институциите не работи.