Екоминистърът оттегли новия план за Витоша

Това означава старт на изработване на изцяло нов план за управление на природния парк

Днес, 08:37
Новият план за Витоша ще се основава на нови данни, извлечени от пълно заснемане на региона с последни технологии.
Юлиан Попов
Новият план за Витоша ще се основава на нови данни, извлечени от пълно заснемане на региона с последни технологии.

"Днес прекратих административното производство по административната преписка "Актуализация на плана за управление на природен парк "Витоша" за периода 2015-2024". Това съобщи във фейсбук екоминистърът Юлиан Попов. По думите му това на практика означава старт на изработване на изцяло нов план за управление на Витоша, чийто потенциал не се използва и няма работещи лифтове.

Новият план ще се възложи от министерството на околната среда и водите и ще се основава на широки консултации със заинтересованите страни, нови данни, извлечени от пълно заснемане на региона с последни технологии, и детайлен анализ на данните, пише още министърът. 

Актуализираният план за управление на Витоша бе публикуван за обществено обсъждане през декември м.г. От "Спаси София" веднага заявиха, че той се нуждае от преработване, защото отваря врата за нови строежи без ясна обосновка и „по усмотрение“ на ръководството на парка. Според тях той е пълен с добри намерения, но без конкретика, като мерки като контрол на достъпа с автомобили например са оставени "в мъгла". Сред критиките към него бе това, че планът е със срок 2015-2025 и ще изтече преди да се приеме, освен това към него липсва екологична оценка. "В този си вид този План е по-скоро услуга за онези, които оставиха лифтовете да ръждясват. Витоша има нужда от реален план за опазване на планината, не проформа, маскираща застрояването ѝ", реагираха от "Спаси София".

През февруари и председателят на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България арх. Петър Диков призова да започне работа за комплексното решаване на проблемите на природния парк, за да се спре разрухата и ерозията на направеното и да се осигури реален достъп на гражданите до планината. 

От САБ подеха кампания "Витоша: Време за решения", в която се включиха известни имена в зимните спортове у нас и представители на детските ски училища. При представянето на кампанията Диков изтъкна, че действащият план за управление е от 2005 г. и предложената актуализация на плана е пълна подигравка.

"Най-малкият проблем на документа е, че той покрива времево изтекъл период - до 2024 г. Почти всички данни в плана са остарели, а зонирането и режимите са абсолютно непрофесионално разработени. Единственият резултат от тях е, че те водят до абсурдни твърдения, че 95% от парка ще бъдат застроени", коментира Диков. "Данните за потока към парка в актуализирания план за управление са към 2014 г., когато имаше още работещи лифтове. Тогава е преброено, че паркът е посетен от 460 000 пешеходци, 25 300 велосипедисти и 210 000 автомобили. Представете си колко са в момента", добави той.

Според съюза планът следва да е за периода 2027-2033 г. Документът бе остро разкритикуван и от екипа на кмета Васил Терзиев, който също настоява за реални действия на институциите за планината. 

 

