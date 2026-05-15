Двама са ранени след стрелба край метростанция в "Надежда"

Мъж стреля с въздушен пистолет със съчми по група чужденци след пререкание в столичния квартал „Надежда“, в близост до метростанция „Хан Кубрат“, съобщиха от пресцентъра на МВР. Мъжът се издирва. Сигналът за инцидента е получен около 20:20 часа на телефон 112. По първоначална информация до стрелбата се стига, след като семейство от Нидерландия се скарва с двама роми за паркомясто.

Двама души са транспортирани с линейка в УМБАЛ „Царица Йоанна“ - мъж и жена. 30-годишната жена е прегледана в болница и освободена с диагноза „повърхностна травма на шията“. Транспортиран е и 36-годишен нидерландски гражданин с наранявания в областта на ръката.

Районът край метростанцията е отцепен от екипи на полицията. Пристигнали са и екипи на пожарната и Спешна помощ.