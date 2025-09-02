Дерайлирал трамвай разруши подлез и помете коли в София

Трамвай помете няколко коли и разруши подлез в София, като преди това е изминал безконтрол разстоянието между две спирки. Става въпрос за мотриса от линия 22. Трамваят не е могъл да вземе завоя към булевард "Ситняково", дерайлирал е, преобърнал се е и се е спрял в подлеза откъм ул. "Цар Иван Асен". Инцидентът е станал около 05.00 ч. сутринта. Подлезът е почти изцяло разрушен. Има щети и по седем паркирани автомобила. На място има две линейки, две полицейски коли и екипи на пожарната. Движението в района е затруднено. Няма данни за пострадали. По предварителни данни, ватманът бил слязъл да пие кафе, когато машината е тръгнала. Появиха се и данни за младежи, които влезли в трамвая, които го подкарали, когато ватманът е слязъл за кафето. Ватманът в момента е в Първо РПУ за снемане на обяснения.

Красимир Димитров от столичното звено "Аварийни дейност" съобщи за БНР: "Ватманът не е човекът, който е подкарал трамвая. Сега търсим камери от различни места, за да видим какво се е случило, кой се е качил в трамвая и го е подкарал. За радост, няма жертви и пострадали хора, но материалните щети са огромни. Разрушени са три стени на подлеза, има 5-6 автомобила, които са ударени, ситуацията е доста зле", заявява Димитров и добавя, че засега причината за инцидента не е ясна.

"Прави се оглед и това трябва да се изясни", каза той. "До ул. "Ал. Жендов" е имало ватман. Там той е слязъл за кратка почивка, за кафе. Трамваят тръгнал, не е взел завоя при Румънското посолство и се е ударил в стълб на уличното осветление", заяви още той. По негови думи вероятно трамваят се е движел с висока скорост. Превозното средство потеглило по булевард "Шипченски проход" и е пресякло кръстовището към булевард "Ситняково". При преобръщането си на релсите, дерайлиралите мотриси са се влачили по пътното платно поне 100 метра преди да се ударят в стълб и след това да се врежат в подлеза.

Димитров потвърди, че има информация, че междувременно младежи са се качили в трамвая и са потегли, но това не е потвърдено. Възможно е трамваят да е бил и без ватман, допуска той.

Живеещи наблизо разказаха пред "Сега", че малко преди 5 часа са се събудили от "нещо като взрив", други описват звука като тътен от ниско прелитащ военен самолет.

"В 5 без 20 се чу страхотен тътен. Ситуацията е безпрецедентна, не мога да асимилирам, че трамавй може да излезе от релсите и за едната бройка да потроши блока. То е страшно, версиите са най-различни", коментира Албена Ананиева, живуща в района, цитирана от БНТ. "Тази сутрин се събудих с някакви странни звуци. Все едно падаше камион от небето и през прозореца видях трамвай, който се е врязал в колите. Всичките автомобили, които са пострадали, в момента 100% са извън движение", каза пък Матей Мичев, собственик на премазан автомобил.

"Просто ми звъннаха към пет и половина сутринта, че колата ми участва в ПТП. След това видях, че един трамвай се е появил на улицата и е смачкал всичките 5 - 6 коли. Надявам се да има обезщетение, по тяхна вина", каза Иван Господинов - собственик на друг премазан автомобил.