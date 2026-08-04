Депутати предлагат ключова промяна при строежа на големи обекти

Депутати от "Демократична България" предлагат ключова промяна в Закона за обществените поръчки, която ще направи невъзможно строителството на големи обекти без предварително одобрен идеен проект. В момента, с цел пестене на време, редица публични обекти се възлагат на инженеринг, като изпълнителят извършва и самото проектиране, и строителството. При този модел няма гаранции, че ще бъде предпочетен най-оптималният за обществения интерес вариант и няма да се стигне до финансово раздути проекти.

За да прекратят порочните практики при поръчките на инженеринг, от ДБ настояват при големи обекти първа категория техническите спецификации да включват задължително одобрен идеен проект. Това означава, че на идейно ниво проектът следва да е бил предварително разработен и възложен по друг ред. Освен идеен проект, при проектирането се изготвя технически и работен проект.

Подобна промяна би получила подкрепа от гилдиите на инженери и архитекти, които неведнъж са настоявали при поръчки за публични обекти да не се допуска възлагане на инженеринг. Изискването за предварително одобрен идеен проект обаче със сигурност ще доведе до забавяне, особено ако има обжалване на това първоначално възлагане. Самата процедура, както и изготвянето на проекта, отнемат време и, при слаба организация и отсъствие на готови идейни проекти, това може да доведе до сериозно отлагане във времето на реалното строителство. За да има време за организация на всички произтичащи промени в проекта се предвижда 6-месечен отлагателен срок на влизането му в сила.

Проектът на ДБ предвижда и забрана за превъзлагане на дейности при инхаус процедури, но ограничение с подобен характер вече фигурира в ЗОП.