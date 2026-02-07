Медия без
Депутат разхожда електората предизборно до Турция

Любопитно откровение направи днес в социалните мрежи разградският депутат от ГЕРБ Гюнай Хюсмен. Съобщи, че е платил екскурзия на селяни от избирателния му район до Турция, пряко обвързвайки пътуването с предстоящия вот. "Това е поредната и последна екскурзия преди подреждането на листите и предстоящите предсрочни парламентарни избори", съобщава Хюсмен на фейсбук профила си.

Както става ясно, екскурзиите не са една-две. Но пък допринасяли за "усмивки по лицата на хората".

В първата половина на миналото десетилетия Гюнай Хюсмен бе сред водещите лица на ДПС в региона, но бе изключен от партията. Припозна ГЕРБ, бе и областен управител на Разград. Освен политик, той е бизнесмен, през 2024 г. фирма от обкръжението му купи шуменската топлофикация.

