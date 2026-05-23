Честванията на Априлското въстание са отменени заради потопа

Реките Янтра, Осъм и Росица преливат

Днес, 11:04
BGNES

Честванията на 150 години от Априлското въстание бяха отменени заради потопа, който се изля снощи. 
Кметът на Априлци ин. Тихомир Кукенски обяви бедствено положение на територията на общината, където тази вечер щяха да се състоят честванията в присъствието на президента Илияна Йотова. От прессекретариата на държавния глава информираха, че се отменя посещението в Априлци.

В района продължава силен дъжд, както и преливането на реката и заливането на основни пътни участъци, включително в района на местност "Черен паметник“. 

Заради проливните дъждове в страната река Осъм е излязла от коритото си в Орешак и Черни Осъм. Залят е и обходният път за Троянския манастир, съобщава bTV.

Наводнения има в Троян и село Черни Осъм, което се намира над Троянския манастир. През лятото хората в тези населени места искаха да се изгради язовир.

Към момента няма данни за пострадали лица и няма евакуирани хора както в Троян, така и в селата на територията на общината.

Към момента бедствено положение е обявено във Велико Търново и Габрово

Директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов коментира динамичната обстановка и бедственото положение в Габрово и Велико Търново. Джартов предупреди, че заради големите валежи има опасност да се активират и свлачища. "Ситуацията продължава да бъде доста динамична. Нивата на реките в Габровска област започнаха да падат през нощта. Независимо от това към настоящия момент фокусът ни е река Росица близо до Севлиево, която се покачва", добави пред bTV Джартов.

На места нивото водата след проливните дъждове в Севлиево достига 1.20 м. Община Севлиево, заедно с полицията и РС ПБЗН започват евакуация на населението.

Нивото на река Осъм в Троян е достигнало 384 см към 6:00 ч. сутринта, съобщи пред БТА Мартин Мачев, директор на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) – филиал Плевен. След това е започнало е да спада и два часа по-късно вече е 353 см.

По думите на Мачев в село Черни Осъм реката е с много високо ниво и е на критичния максимум.

В Ловеч река Осъм към 8:00 ч. сутринта е достигнала 229 см и продължава да се покачва. На левия бряг на едно място водата е излязла от преливника. 

В Тетевен река Бели Вит е 298 см, като нивото ѝ също продължава да се покачва. За сравнение – вчера сутринта са измерени 103 см, посочи Мачев. Река Бели Вит е достигнала 148 см, повишението продължава.

Директорът на НИМХ – филиал Плевен добави, че през последното денонощие най-голямо количество дъжд е паднало в Априлци – 86 литра/кв. метър. В Угърчин са измерени 72 л/кв. м, в Черни Осъм - 71 л/кв. м, в Шипково – 59 л/кв. м, в Лесидрен – 43 л/кв. м, в Рибарица – 42 л/кв. м, в Ябланица – 26 л/кв. м.

Измереното количество дъжд за 24 часа в областния център Ловеч е 22 л/кв. метър.

