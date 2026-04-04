Центърът на София беше частично
затворен заради полумаратон

Променени бяха маршрутите на линии от обществения транспорт

05 Апр. 2026Обновена
От Центъра за градска мобилност съобщават подробности около промените в маршрутите на част от градския транспорт във връзка с провеждането на маратона в София.
Илияна Кирилова
От Центъра за градска мобилност съобщават подробности около промените в маршрутите на част от градския транспорт във връзка с провеждането на маратона в София.

Центърът на София беше затворен за автомобили заради провеждането на полумаратон.

Градският транспорт, който преминава в този район, беше пренасочван по алтернативни маршрути. Полумаратонът започна в 9.00 часа от площад "Александър Невски", а дистанциите са три - 5, 10 и 21 километра.

Въведена бе временна организация на движението от 8.00 до около 13:30 ч. Ограничено беше движението на автомобили по бул. „Витоша“ в участъка от НДК до бул. „Патриарх Евтимий“, части от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, "Тодор Александров", Лъвов мост и мостът "Чавдар". Градският транспорт, който преминава през района, ще бъде пренасочван по алтернативни маршрути.

От Центъра за градска мобилност съобщават на сайта си подробности около промените в маршрутите на част от градския транспорт във връзка с провеждането на маратона в София.

От 04:30 ч. до 11:30 ч. на 05. 04. 2026 г. частично се променят маршрутите на линии от обществения транспорт:

Трамвайни линии: 1, 6, 12, 18, 20, 22, 27

Тролейбусни линии: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Автобусни линии: 3, 9, 11, 20, 21, 22, 60, 61, 72, 75, 76, 78, 79, 84, 85, 86, 94, 120, 204, 213, 280, 285, 304, 305, 309, 310, 404, 413, 604, Х43

Автобусни линии № 11, 20, 21, 22, 78, 85, 86, 285, 309, 310, 413, Х43 ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ в посока бул. „Хр. Ботев“.

Автобусни линии № 11, 20, 21, 22, 78, 85, 86, 213, 285, 305, 309, 310, 404, 413, Х43 ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ в посока пл. „Сточна гара“.

Закриват се следните спирки:
-1275 ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ;
-1278 ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ;
-1998 УЛ. КНЯЗ БОРИС I;
-1999 УЛ. КНЯЗ БОРИС I.

