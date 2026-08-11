Български митрополит е в болница, след като е ударен от кола в Манхатън

Митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф е настанен в болница след претърпян пътен инцидент, съобщи БТА, позовавайки се на Министерството на външните работи. Духовникът е контактен, без опасност за живота, но под лекарско наблюдение. Произшествието е станало на 7 август в Ню Йорк, Манхатън.

Според щатски медии, става дума за блъскане от кола. Митрополитът е бил обявен за издирване - контактът с него бил загубен след удара и транспортирането до болницата, а установяването на личността било затруднено от разминаването между светското и религиозното име.

Сега нещата са наред. Генералното консулство на България в Ню Йорк следи състоянието на митрополита. Представител на службата го е посетил на 9 август в болницата. По информация на медицинския екип той е в стабилно състояние.

Йосиф е избран за Американски и Австралийски митрополит на 19 декември 1989 г. Роден е със светско име Иван Благоев Босаков на 6 декември 1942 г. в сeло Славовица, Пазарджишко.