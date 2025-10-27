България подписва с "Райнметал" за завод за барут и 155 мм снаряди

"Райнметал" е ключов инвеститор. Президент и правителство стигнаха до конфликт по темата кой има принос за привличането му у нас.

България успя да доведе до успешен завършек преговорите с германския технологичен концерн "Райнметал" за изграждане на завод за барут и боеприпаси у нас. Утре представители на кабинета и на компанията ще дадат официално старт на проекта. Той е от стратегическо значение и за България, и за Европа, съобщава правителствената пресслужба.

Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева. Това ще е една от най-значимите чуждестранни инвестиции през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. "Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда", пишат от кабинета.

В рамките на инвестицията ще бъдат разкрити нови 1000 висококвалифицирани работни места. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия.

Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот. Още не е ясна структурата на инвестицията и с каква точно вноска ще влезе в смесеното дружество ВМЗ-Сопот. Очакваше се българското дружество да държи 49% от смесената компания, като средствата по българска линия да бъдат привлечени по заемния механизъм SAFE. Първо да бъде изграден завод за боеприпаси, а в последстиве и завод за барут.

Очаква се "Райнметал" да трансферира технологии с изграждане на съвместното предприятие у нас, особено за 155-милиметровите боеприпаси, които са известни като натовски стандарт. Те ще са нужни и за новите гаубици, които България ще купува от Франция. Затова и МО подкрепя предложението за изграждане на съвместното предприятие.

155 мм снаряди се използват и за войната в Украйна. През 2023 г. стана ясно, че ВМЗ рекламира производството на такива калибри. Тогава от МО уточниха, че у нас има само две частни фирми, които произвеждат 155-милиметровия калибър. От стенограма от едно от правителственото заседание става ясно, че министърът на икономиката Петър Дилов е казал, че с реализацията на проекта във ВМЗ-Сопот ще има "укрепване на веригите на доставка".

В началото на юли т.г ВМЗ-Сопот обяви, че поръчките му за тази година ще стигнат 1 млрд. лева. За първото тримесечие само фирмата е продала оръжие за 296.3 млн. лв. срещу 191,7 млн. лв. за цялата 2021 г.

Иначе началото на проекта бе поставен, когато шефът на най-големия оръжеен концерн в Европа пристигна на изненадваща визита в София през март т.г. Главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и водената от него делегация тогава бяха приети на най-високо ниво, включително и от президента, парламента и правителството.

Германският концерн в момента изгражда едновременно 10 завода.

Инвестицията стана повод за тежък скандал между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и президента Румен Радев на тема кой е докарал "Райнметал" в България. След като Борисов се срещна в централата на концерна в Дюселдорф и се похвали как е уредил нещата, се появи Радев, който също изяви претенции, че инвестицията е станала възможна благодарение на него.