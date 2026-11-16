Правителството иска да купи 57 самоходни гаубици "Сезар" от Франция. Това става ясно от решенията на Министерския съвет.

Народното събрание също ще трябва да одобри проект за инвестиционен разход по линия на инструмента SAFE.

Придобиването на 155 мм самоходни гаубици е един от основните приоритети, заложени в "Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г." и в "Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032".

Основна цел на проекта е повишаване на способностите на сухопътните формирования за водене на контрабатарейна борба, непосредствена огнева поддръжка на маневрените формирования и поразяване на резервите на противостоящите сили. С неговата реализация ще бъдат придобити, както 57 самоходни гаубици, така и боеприпаси и съответното спомагателно оборудване за нуждите на Сухопътните войски.

С решението на Министерския съвет се упълномощава министърът на отбраната да проведе преговори и да подпише Поръчки за съвместно придобиване на 155 мм гаубици CAESAR и на 155 mm боеприпаси, към проект "Развитие на способностите за артилерийска поддръжка, чрез придобиване на 155 мм гаубици" с министъра на отбраната на Френската република.

"Сега" припомня:

Гаубиците "Сезар" представляват модерна артилерийска система, монтирана на камион. Системата е оборудвана със 155-милиметрово оръдие, способно да изстреля шест снаряда за по-малко от минута, с обсег до 40 километра, и то с висока точност. На такова разстояние се намират вражеската артилерия, резерви, командни пунктове.

"Сезар"-ите се предвиждат като заместител на 122 мм артилерийски установки "Гвоздика". Част от тях България даде на Украйна. Самоходните оръдия 2С1 "Гвоздика" се произвеждат серийно в Съветския съюз от 1971 г. Варианти се произвеждат по лиценз в Полша от 1971 г. и в България от 1979 г.

"Ирис"-ите пък са заложени като заместител на съветските ракетни комплекси С-300.