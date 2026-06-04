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България е №1 в ЕС по разходи за съдебната система

По брой на съдии страната ни е на пето място в съюза

Днес, 06:39
Страната ни отделя най-много средства за служителите на Темида сред всички държави членки - близо 0.7% от брутния вътрешен продукт.
Страната ни отделя най-много средства за служителите на Темида сред всички държави членки - близо 0.7% от брутния вътрешен продукт.

България е на първо място в Европейския съюз по харчове за съдилищата, показва представеното днес от ЕК информационно табло в областта на правосъдието. 

Страната ни отделя най-много средства за служителите на Темида сред всички държави членки - близо 0.7% от брутния вътрешен продукт. По брой на съдиите България е на пето място. Ако се отнесат харчовете за третата власт спрямо населението, страната ни е някъде по средата в ЕС.

Въпреки че се оказва добре финансирана, съдебната ни система не се радва на доверие от страна на данъкоплатците. 

По данни на "Евробарометър" едва около 35% от българските граждани одобряват работата на правосъдието, 

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Ключови думи:

съдебна система, съдилища

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