България е №1 в ЕС по разходи за съдебната система

Страната ни отделя най-много средства за служителите на Темида сред всички държави членки - близо 0.7% от брутния вътрешен продукт.

България е на първо място в Европейския съюз по харчове за съдилищата, показва представеното днес от ЕК информационно табло в областта на правосъдието.

Страната ни отделя най-много средства за служителите на Темида сред всички държави членки - близо 0.7% от брутния вътрешен продукт. По брой на съдиите България е на пето място. Ако се отнесат харчовете за третата власт спрямо населението, страната ни е някъде по средата в ЕС.

Въпреки че се оказва добре финансирана, съдебната ни система не се радва на доверие от страна на данъкоплатците.

По данни на "Евробарометър" едва около 35% от българските граждани одобряват работата на правосъдието,