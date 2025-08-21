Българите са най-недоволните в ЕС от финансовото си положение

Холандците и финландците са най-удовлетворени от финансовото си положение, а българите, гърците и хърватите - най-недоволни. Това показват данни на Евростат, оповестени днес. Те са за 2022 г.

Като цяло, хората в ЕС оценяват финансовото си положение с 6,6 точки от 10 възможни. Това е малко по-ниско в сравнение с общото удовлетворение от живота за същата година - 7,1 от 10.

На върха по удовлетвореност заедно с холандците и финландците (7,6) са Швеция (7,4) и Австрия (7,3). У нас мнозинството е недоволно от доходите си - 4,6 от 10. В Гърция оценката е 5,3, в Хърватия - 5,7, Словакия - 5,8, Унгария и Латвия - 5,9.

Удовлетвореност от финансовото положение, 2022 г.

Данните за финансовото удовлетворение се съчетават по любопитен начин с друга статистика на Евростат, отново огласена днес. Според нея, българите са на последно място в ЕС по удължено работно време. През 2024 г. 6,6% от наетите хора на възраст 20-64 г. в ЕС са работили над обичайната работна седмица от пет работни дни по осем часа, или 40 ч. По принцип под удължено работно време се има предвид работна седмица от 49 часа или повече.

Делът на хората с удължено работно време намалява с годините - през 2014 г. е бил 9,8%, а през 2019 г. - 8,4%. Най-много хора полагат труд по 49 часа и повече в Гърция - 12,4%. На следващите места са Кипър - с 10%, и малко изненадващо - Франция, с 9,9%. Най-малко хора работят над обичайното работно време в България - 0,4%, Латвия - 1% и Литва - 1,4%.

Дял на наети с работно време от 49 и над 49 часа седмично