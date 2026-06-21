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АДФИ прати на прокуратурата проверка на спорни сделки на ВМЗ

21 Юни 2026
Проверявано е изпълнението на договори на ВМЗ през 2022 г.
Снимка: БГНЕС
Проверявано е изпълнението на договори на ВМЗ през 2022 г.

Агенцията за държавна финансова инспекция е приключила финансова ревизия на "Вазовските машиностроителни заводи" и е предала доклада на прокуратурата. Инспекцията е възложена именно от прокуратурата, като ревизорите са получили две задачи - да се провери изпълнението на договори в периода от 1 януари до 30 септември, 2022 г., както и изплатеният от дружеството дивидент на държавата. 

АДФИ е проверила изпълнението на два вида договори за специална продукция - сключени от ВМЗ в качеството му на доставчик и в качеството му на купувач. Интересно е, че в този кратък период от 9 месеца дружеството е имало трима  изпълнителни директори - Иван Гецов, Иван Стоенчев, Иван Иванов. Финансовите инспектори са извършили проверка за законосъобразност относно спазване на нормативните актове, които уреждат финансово-стопанската и отчетната дейност при изпълнението на сключените договори. Не е ясно какво точно е установила АДФИ, като докладът е връчен на настоящото ръководство на фирмата на 8 април. Не е получено възражение и в края на април докладът е предаден на прокуратурата. 

Проверяваният от АДФИ период бе период на истинска война в управлението на военните дружества под шапката на ДКК. В мандата на Корнелия Нинова възникна шумен скандал за изчезнала продукция на ВМЗ, предназначена за друго държавно дружество - "Кинтекс", като тогава се твърдеше, че частни дружества пререждат държавното. 

Отказът на ВМЗ да плати дивидент пък стана причина за смяна на ръководството му през юни, 2022 г., като дружеството твърдеше, че не трябва да плаща дивидент и е на загуба. Заради ВМЗ се стигна и до съдебно дело за клевета между Корнелия Нинова и служебния министър Никола Стоянов. 

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