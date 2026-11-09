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26 г. след взлом прокурор се сети да уведоми, че делото е прекратено

За куриоза разказа журналистът Борис Митов, чието семейство е жертва на неразкритото преспъпление

Днес, 17:45
Някои дела никога не стигат до съд.
СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА
Някои дела никога не стигат до съд.

"Човек, дори и добре да живее, накрая получава справедливост от компетентните органи. В случая - за взлом в нас, когато бях в 8-и клас..." Това пише с насмешка във Фейсбук журналистът от "Извън ефир" Борис Митов и публикува постановление за прекратяване на делото, което 26 години е отлежавало спряно в чекмеджетата на Софийската районна прокуратура.

"След внимателен прочит и анализ на доказателствените материали по досъдебното производство, поотделно и в тяхната съвкупност, следва да се приеме, че са налице основанията за прекратяване на наказателното производство поради изтичане на предвидената в закона давност", пише прокурорът в постановлението си. С абсолютно същото изречение през пролетта и друг журналист - Диана Янкулова от БНР беше уведомена за неразкрита кражба, случила се през 1995 г. и прекравяне на делото поради изтичане на давността.

Всъщност, давността е изтелка преди години, но прокуратурата стига до тази забравена папка едва сега. Което също не е прецедент. Когато Борис Велчев стана главен прокурор през 2006 г., в прокуратурата започна ревизия на случаите, които се държат на трупчета въпреки изтеклата давност. Тогава започна и прекратяването на дела, залежали с десетилетия. Явно 20 години и няколко главни прокурори по-късно нищо не се е променило.

Според последните налични годишни данни, 67 934 дела са прекратени по давност от прокуратурата през 2025 г. Това на практика означава, че въпросните казуси са били "отворени" толкова дълго, че е изтекло времето, което законът дава за разследване на престъпленията. И сега тези папки отиват в архива, без престъпниците да бъдат наказани, а жертвите - да получат справедливост.

През 2024 г. и 2023 г. прекратените по давност бяха съответно 63 399 и 82 644 дела. Затова сега от прокуратурата изчисляват, че за 2025 г. се отчита увеличение със 7,2% спрямо 2024 г., но спад със 17,8% спрямо 2023 г. "От прекратените по давност дела 99,8% са за престъпления с неизвестен извършител, което е обективен фактор за прекратяване", успокояват от прокуратурата всяка година.

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