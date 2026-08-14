Буря и липса на ток отложиха концерта на Кание Уест в Алмати

Огромната надуваема „планета“, която служи за основен визуален акцент в настоящото турне, загуби налягане поради спирането на компресорите и се спихна директно върху сцената пред очите на изумените зрители.

Токът в най-големият казахстански град Алмати спря, след което той бе връхлетян и от буря - заради всичко това концертът на американския рапър Кание Уест беше неочаквано отложен за следващия ден.

Ураганният вятър и силният дъжд изненадаха хилядите фенове, събрали се на стадиона часове преди началото на шоуто. Проблемите с електричеството парализираха организацията, а техническите екипи бяха принудени спешно да прекъснат подготовката от съображения за сигурност.

Най-драматичният момент от вечерта стана инцидентът с емблематичния сценичен декор на артиста. Огромната надуваема „планета“, която служи за основен визуален акцент в настоящото му турне, загуби налягане поради спирането на компресорите и се спихна директно върху сцената пред очите на изумените зрители.

„Сигурността на публиката и екипа е наш основен приоритет. При тези метеорологични условия и липсата на стабилно захранване е възможно най-разумно да пренасрочим шоуто,“ заявиха организаторите в официално съобщение.

Гражданските служби в Алмати вече работят по отстраняването на основния проблем в града - мащабната авария в електропреносната мрежа. Токът в Алмаати спря тотално - спря метрото, спряха светофарите, образуваха се задръствания в града.