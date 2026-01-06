Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Нестле" изтегля бебешка храна от България

Компанията съобщи, че е открила проблем с качеството в съставка, доставена от един от основните ѝ доставчици

Днес, 10:51
До момента няма потвърдени случаи на заболявания, свързани с въпросните продукти.
Илияна Кирилова
До момента няма потвърдени случаи на заболявания, свързани с въпросните продукти.

Швейцарският хранителен гигант "Нестле" обяви, че като предпазна мярка изтегля няколко партиди храна за кърмачета в няколко европейски държави, сред които България, Франция, Германия, Австрия, Дания, Италия и Швеция.

На уебсайта си компанията съобщи, че е открила проблем с качеството в съставка, доставена от един от основните ѝ доставчици.

До момента няма потвърдени случаи на заболявания, свързани с въпросните продукти, се казва в изявлението, цитирано от Франс прес.

"Нестле" твръди, че е в контакт с властите в съответните държави, за да се гарантира предприемането на необходимите стъпки. В България продуктите са разпространявани под марката NAN и на сайта nestle.bg са описани номерата на засегнатите партиди, както и инструкции за връщане на продуктите и възстановяване на заплатената за тях сума, както и телефонен номер за въпроси от потребителите.

Подразделението на компанията във Франция съобщи, че извършва превантивно и доброволно изтегляне на определени партиди от бебешките формули Guigoz и Nidal, след като нови проверки показали потенциално наличие на церулид - токсин, който може да предизвика храносмилателни проблеми.

В Германия засигнатите партиди са на марките Beba и Alfamino.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

нестле, бебешки храни

Още новини по темата

Ню Йорк въведе извънредно положение заради бебешки храни

23 Май 2022

Малко магазини свалиха цените след падането на ДДС
03 Юли 2020

Ресторантьорите са бесни, че алкохолът остава с 20 % ДДС
04 Юни 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?