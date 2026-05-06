Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МЗ създава електронен регистър на онкоболните

Той ще събира и обобщава данните за по-добро планиране и лечение на заболяванията

06 Май 2026
Схема на начина на действие на системата за събиране на данни
МЗ
Схема на начина на действие на системата за събиране на данни

Министерството на здравеопазването (МЗ) започна изграждането на национална информационна база данни за хората със злокачествени новообразувания и карцином ин ситу (ранен, неинвазивен етап на рак). Това ще е надградена и осъвременена електронна версия на т.нар. раков регистър, където ще се събират и съхраняват структурирани данни за лицата с онкологични заболявания.

Съществуващият преди регистър съдържа данни за 28 медицински показателя, а системата ще обхваща над 120 медицински показателя, с възможност за разширяването им. Те ще се въвеждат според международните стандарти и номенклатури и по европейските правила и препоръките на Европейската мрежа на раковите регистри. Това ще позволи прякото участие на България в Европейското пространство за здравни данни и Европейската информационна система за рака.

Информацията ще съдържа данни за диагнозата, стадия на заболяването, проведеното лечение, терапевтичния отговор, проследяването и жизнения статус на пациентите. Тя ще се подава по електронен път в структуриран и стандартизиран формат от онкокомисиите и всички лечебни заведения, които извършват диагностично-лечебна дейност при пациенти със злокачествени заболявания.

Целта е България да разполага с пълна, навременна и съпоставима информация за рака, което е водещ фактор за по-добро планиране, провеждането на здравни политики, определяне на стандарти и вземане на информирани решения при разпределението на ресурсите. Събирането на данните ще позволи точна оценка на резултатите и проследяване на целия път на пациента – диагностициране, лечение, преживяемост, с въвеждане на качествени индикатори.

Електронната база ще е част от Националната здравноинформационна система и ще се администрира от експертна структура към Националния център по обществено здраве и анализи. Събирането и обработката ще се извършват при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни.

Същевременно регистърът няма да е публичен - данните ще се използват за национални анализи, разширяване на знанията за рака и подобряване на грижата за онкоболните. За обществото ще се публикуват единствено обобщени резултати, но всеки пациент ще има достъп до своята лична медицинска информация през електронното си здравно досие.

Наредбата влиза в сила 6 месеца след обнародването ѝ в Държавен вестник, т.е. най-късно през август 2026 г. следва да започне и същинското въвеждане на информация в новосъздадената национална база данни.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

онкоболни

Още новини по темата

Липсват болкоуспокояващи лекарства за онкоболни
23 Яну. 2025

Здравният министър: Липсват важни лекарства заради реекспорт
30 Окт. 2022

Касата най-накрая поема алтернативните терапии за онкоболни деца
27 Юли 2022

Затворите трябва да платят 60 000 лв. за отказано лечение на онкоболен
22 Септ. 2020

Раково болните се заразяват по-лесно с коронавируса
17 Февр. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа