Медицинският надзор проверява болници за незаконни такси

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" се активира срещу нерегламентираните плащания и доплащания в болниците. След серия публикации в последните дни, включително и на "Сега", за скандални суми, поискани за уж безплатна медицинска помощ, агенцията обяви, че ще увеличи проверките и ограничаването на тези такси ще бъде основен приоритет.

Доплащането е ясно регламентирано и е изключение, а не правило, посочват от агенция "Медицински надзор", която при служебния кабинет има ново ръководство. Повечето основни дейности се покриват от НЗОК, припомнят оттам, след като сред станалите известни случаи вече има и хора, принудени да плащат по 7000 лв. за лечение на рак, въпреки че са здравноосигурени и лечението им би следвало да е безплатно. Разбра се и за нови такси от общ характер, които се събират масово.

Ще бъде извършен анализ на вече установени и санкционирани лечебни заведения за неправомерно получени суми и на тази база ще бъдат планирани периодични одити на лечебните заведения с повишен риск, посочват от агенцията. С оглед защита на икономическите права на гражданите ще бъде задълбочено сътрудничеството и с други контролни институции за увеличаване броя на съвместните проверки с НЗОК, РЗИ и икономическа полиция. Ще бъде оптимизиран обменът на информация с прокуратурата при съмнения за извършени финансови престъпления и измами.

За съжаление, дори когато агенцията установи неправомерно плащане, се оказа, че е работа на пострадалия да си търси парите. Така жената от случая със 7000-те лв. за лечение е принудена сама да настоява пред уличената болница да й възстановят надвзетите такси, но оттам дори не са благоволили да й отговорят.

От "Медицински надзор" припомнят кои доплащания са законни:

Потребителска такса. Дължи се при: преглед от личен лекар, преглед от специалист, болничен престой (на ден, с ограничение до 10 дни, след това е без потребителска такса). Размерът на потребителската такса е нормативно определен (1,48 евро за преглед при личен лекар и специалист, 0,51 евро за един ден в болница). Някои групи лица са освободени (деца, бременни, хора с определени заболявания или увреждания и др.). Лечебните заведения са длъжни да поставят на видно място списък с освободените групи лица. За избор на лекар или екип (по желание). Плаща се само ако пациентът доброволно е поискал с писмено заявление конкретен лекар или екип. Преди това задължително подписва декларация за информираност, вкл. за цената. Не може да бъде наложено. За медицински изделия или консумативи извън покритите от НЗОК. В случаите, когато е в интерес на пациента да се използват: по-скъпи импланти, специални медицински изделия, които не са напълно покрити от касата. Болницата е длъжна да предложи вариант, покрит от НЗОК (ако има такъв), както и да информира пациента и близките му за разликата в цената. Допълнителни услуги и подобрени битови условия. Например: самостоятелна стая; телевизор, интернет; самостоятелен сестрински пост; допълнителен комфорт. Тези услуги се предоставят извън медицинската помощ и са по желание, могат и да не се ползват. Услуги, които са извън обхвата на заплащане от НЗОК: Това са прегледи или процедури, които: не са включени в основния пакет или са естетични (напр. козметични интервенции). Тези дейности може да се заплащат изцяло от пациента. Лекарства (в определени случаи). Някои лекарствени продукти се заплащат частично (с процент участие), когато това е посочено в съответната клинична пътека. В интерес на пациента може да се предложат и лекарствени продукти, които се заплащат изцяло от пациента (ако не са реимбурсирани).

Най-честите незаконни доплащания са:

„Такса избор на екип“, когато реално няма избор. В много от случаите лечебните заведения си позволяват да искат заплащане за избор на екип, без реално пациентът да има алтернатива (напр. когато в отделението има само един екип, но въпреки това изискват плащане от всички хоспитализирани, като казват „така се прави тук“). Пациентите следва да знаят, че заплащането е законно само ако изборът е доброволен и документиран с писмено заявление от тяхна страна, след подписано информирано съгласие за източника на финансиране. От изключителна важност е преди да подпишат формуляра за информирано съгласие пациентите внимателно да прочетат текста му. Пакети с „допълнителни услуги“. В някои големи болници е практика да се предлагат „пакети“, които включват информационен асистент, обучение против падане, административно обслужване и др. Тази практика е проблемна и дори незаконна, когато пациентът е задължен да закупи тези пакети и без тях не може да бъде приет и лекуван. В много случаи тези пакети включват част от болничните грижи, които са платени от НЗОК и обикновено става въпрос за скрито дублиране на заплащането. Задължителното заплащане на такива „пакети“ почти винаги е в нарушение, особено ако включва елементи от основната медицинска грижа или е условие за лечение. „Консумативи“, които би трябвало да са включени в цената на клиничната пътека, която НЗОК заплаща. Често определени болници искат доплащане за ръкавици, системи, стандартни материали, лекарствени продукти под предлог, че в момента липсват в лечебното заведение. В тези случаи заплащането за сметка на пациента е неправомерно. Все още има болници, които искат „дарение“ преди или по време на лечение с намека, че без това „няма да стане“. Това е незаконна практика, ако е обвързана с лечението. Плащане за по-добри условия без алтернатива. Например „няма свободни безплатни стаи“ или „трябва да платите за нормално обслужване“. Това е неправомерно, ако на пациента не е осигурена стандартна (безплатна) опция.

Как пациентите да се защитят от тези незаконни практики: