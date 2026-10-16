Без достъп до архивите на ДС лесно се подхранва носталгия по тоталитаризма

Без знанията от архивите на ДС хората са по-склонни да се отдават на митове, клишета, легенди, подхранва се носталгията към тоталитарните времена. Това коментира в предаването "(О)позиция" на "Сега" историкът проф. Мартин Иванов, който е и бивш шеф на държавния архив, в разговор за офанзивата на "Прогресивна България" да бъде ликвидирана Комисията по досиетата.

"Законопроектът (на "Прогресивна България" за ликвидирането на комисията) ми изглежда като работа на първокурсници, най-много втори курс. Основните въпроси в него не са дискутирани. Не е изяснено какъв ще бъде достъпът от документите. Казано е в законопроекта, че към държавния архив се съзтава експертна комисия, но нямаме яснота кои могат и кои не могат да участват в нея. Няма това изискване хората да не бъдат самите те с досиета. Не е уточнено дори дали те трябва да имат допуск до класифицирана информация, което създава сериозен правен вакуум", посочи проф. Иванов.

Според него имало "някакви настроения в зала да бъдат доизчиствани" тези пропуски." В каква посока ще отидат тези доизчиствания, дали твърде прогресивно или твърде ретроградно, не ми е много ясно", допълни той.

"Някак си спекулираме и предполагаме, че може би архивът на ДС ще се затвори. Те може би наистина натам ще отидат", каза проф. Иванов. "Основните въпроси все още са висящи и нещата могат да се развият в този отрицателен сценарий - те да бъдат прехвърлени от комисията по досиетата в държавния архив, за да не бъдат ползвани, а не обратното", допълни той.

Колкото до това дали управляващите имат задни мисли със закриването на комисията, Иванов коментира, че "самият факт, че в конкретната политическа и външнополитическа обстановка се повдига отново темата, ме кара да се мисля, че може би има някакви задни мисли. И затова изпитваме известно притеснение как точно ще бъдат урегулирани прехвърлянето и достъпът до тези документи".

Важно е тези документи да могат да се ползват свободно, подчерта той.

Във видеото вижте още

- Продължава ли Държавна сигурност да дърпа конците и в политическия, и в икономическия ни живот.

- Как и правителството "Орешарски" опита да закрие комисията и какво го спря.

- Какво е още скрито в досиетата?