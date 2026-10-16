Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Без достъп до архивите на ДС лесно се подхранва носталгия по тоталитаризма

Днес, 10:40

Без знанията от архивите на ДС хората са по-склонни да се отдават на митове, клишета, легенди, подхранва се носталгията към тоталитарните времена. Това коментира в предаването "(О)позиция" на "Сега" историкът проф. Мартин Иванов, който е и бивш шеф на държавния архив, в разговор за офанзивата на "Прогресивна България" да бъде ликвидирана Комисията по досиетата.

"Законопроектът (на "Прогресивна България" за ликвидирането на комисията) ми изглежда като работа на първокурсници, най-много втори курс. Основните въпроси в него не са дискутирани. Не е изяснено какъв ще бъде достъпът от документите. Казано е в законопроекта, че към държавния архив се съзтава експертна комисия, но нямаме яснота кои могат и кои не могат да участват в нея. Няма това изискване хората да не бъдат самите те с досиета. Не е уточнено дори дали те трябва да имат допуск до класифицирана информация, което създава сериозен правен вакуум", посочи проф. Иванов. 

Според него имало "някакви настроения в зала да бъдат доизчиствани" тези пропуски." В каква посока ще отидат тези доизчиствания, дали твърде прогресивно или твърде ретроградно, не ми е много ясно", допълни той. 

"Някак си спекулираме и предполагаме, че може би архивът на ДС ще се затвори. Те може би наистина натам ще отидат", каза проф. Иванов. "Основните въпроси все още са висящи и нещата могат да се развият в този отрицателен сценарий - те да бъдат прехвърлени от комисията по досиетата в държавния архив, за да не бъдат ползвани, а не обратното", допълни той. 

Колкото до това дали управляващите имат задни мисли със закриването на комисията, Иванов коментира, че "самият факт, че в конкретната политическа и външнополитическа обстановка се повдига отново темата, ме кара да се мисля, че може би има някакви задни мисли. И затова изпитваме известно притеснение как точно ще бъдат урегулирани прехвърлянето и достъпът до тези документи". 

Важно е тези документи да могат да се ползват свободно, подчерта той. 

 

Във видеото вижте още

-  Продължава ли Държавна сигурност да дърпа конците и в политическия, и в икономическия ни живот.

- Как и правителството "Орешарски" опита да закрие комисията и какво го спря.

- Какво е още скрито в досиетата?

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Българските политици губят ума и дума пред Митрофанова
13 Окт. 2026
Мишкуването на управляващите е жалка картинка
07 Окт. 2026
В "алчните" банки има над 58 млрд. евро спестявания
29 Септ. 2026
Фрийк шоуто за "Петрохан" трябваше да спаси нарко излагацията на Йотова
25 Септ. 2026
Йотова твърдеше, че няма да помилва наркотрафиканти
17 Септ. 2026
Радев иска да цепи ЕС отвътре
10 Септ. 2026
Резултатите от PISA са заплаха за националната сигурност
09 Септ. 2026
Джуджетата натискат за свои аватари в следващия ВСС
27 Авг. 2026
Руските неонацистки мрежи се разпространяват свободно у нас
11 Авг. 2026
Няма обратен път за Инфантино във ФИФА
07 Авг. 2026
Радев си мисли, че е като Тръмп. Не е!
05 Авг. 2026
Двама кандидат-президенти се борят за любовта на Радев
29 Юли 2026
Разгащването във фонд "Култура" се дължи на лошите правила
24 Юли 2026
Защо правителството изпълнява незаконни пътни договори?!
22 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВИДЕО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки