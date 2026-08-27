Собственикът на "Левски" влиза и в английски клуб

БГНЕС 24 април 2026 г.: Наско Сираков представя Атанас Бостанджиев като новия собственик на "Левски" - действие, което и до днес не е отразено в Търговския регистър

Новият собственик на "Левски" - Атанас Бостанджиев, и базирана в Лондон негова инвестиционна компания "Джемкорп" (Gemcorp) ще финансират закупуването на английския четвъртодивизионен клуб "Нортхямптън Таун", съобщи "Файненшъл Таймс".

Бостанджиев беше обявен за мажоритарен акционер на "Левски" през април, а сделката бе обявена за финализирана през юни - след регистриране на дъщерното дружество "София Кепитъл", което ще е фактически собственик на "ПФК Левски" АД и зад което стоят "Джемкорп Съб Холдингс Лимитед" (ОАЕ) с 99% от капитала и "Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид" (Великобритания) с 1%.

Въпреки това и до днес промяната на собствеността не е отразена в Търговския регистър и там като представлавящ клуба е изп. директор Даниел Боримиров, който е и член на УС, заедно с Христо Йовов и Галена Костова. Доскорошният силен човек в "Левски" - Наско Сираков, пък все още е вписан в Надзорния съвет, заедно с хазартния бос Мило Борисов и Антон Краус.

Кандидат-купувач на "Нортхямптън" е консорциумът Sports Alpha Capital, в който участва и бившият бразилски национал и бивш нападател на италианския "Милан" - Алешандре Пато. Консорциумът е регистрирал през юни дъщерно дружество - Invenciveis, на адреса, на който са офисите на "Джемкорп" в Лондон. Двама от висшите мениджъри на инвестиционния фонд - Юри Байдуков и Фелипе Берлинер, пък са вписани като директори на дружеството, което иска да придобие "Нортхямптън".

Берлинер е и зам.-председател и на Съвета на директорите на "София Кепитъл", за което той и Байдуков са подписали документите за основаването му от името на "Джемкорп Емплоймънт Сървисис Лимитид".

"Нортхямптън Таун" отчете загуба от почти 3 млн. паунда за последната финансова година и има общ дълг от около 10 млн. паунда. От управата още през април съобщиха, че “силна финансово-инвестиционна компания, която е фокусирана върху футбола, е направила предложение да инвестира в клуба". През изминалия сезон отборът завърши на последното, 24-о място в Първа лига (третото ниво на английския футбол) и изпадна във Втора.

Сделката вече се разглежда и трябва да бъде одобрена от независимия футболен регулатор (IFR) на Англия, който обичайно се произнася в рамките на 90 дни, но този период може да бъде и по-дълъг.