Сензацията от 2016 г. "Лестър" се срина до третото ниво в Англия

ЕПА/БГНЕС Само преди един сезон (2024/25) бившият младежки национал Люк Томас (на преден план) игра с екипа на "Лестър" срещу звездите от Премиър лийг, а сега бе един от тези, които претърпяха крушението да изпаднат с "лисиците" в Лига 1.

"Лестър" ще играе от следващия сезон в третото ниво на английския футбол - Лига 1. Дотук се стигна, след като "лисиците" не успяха да победят като домакини "Хъл Сити" и завършиха 2:2 в мач от XLIV кръг на Чемпиъншип - второто ниво в Англия. Така два кръга преди края на сезона "Лестър" е на предпоследно място с 44 точки и изостава на 7 точки от първия над зоната на изпадащите - "Блекбърн" (49).

Това се случи навръх 10-ата годишнина откакто отборът сензационно спечели титлата в Премиър лийг през 2016 г. И само една година след изпадането от английския елит. Една от причините за краткия престой в Чемпиъншип бе отнемането на 6 точки от актива на "Лестър" заради нарушаване на правилата за печалба и устойчивост на Английската футболна лига. От 2021 до 2024 г. клубът реализира комбинирани загуби от над 200 млн. паунда, надвишавайки максималния лимит от 81 милиона паунда загуби за тригодишен период. По-рано този месец "Лестър" загуби обжалването на това наказание и остана в зоната на изпадащите. Не успя да се измъкне оттам и с помощта на спортни резултати, въпреки назначението през февруари на нов мениджър - Гари Роует.

В официално послание към феновете собственикът на "Лестър" Аяват Шривадханапрабха заяви, че поема отговорността: "Няма извинения. Преживяхме най-високите върхове, а сега и най-ниските спадове и болката е споделена от всички нас. Искрено съжалявам за разочарованието, което Ви причинихме.. Сега фокусът ни е върху това, което предстои. Ще вземем необходимите решения, за да придвижим клуба напред, като работим заедно, за да възстановим и подобрим стандартите, очаквани от "Лестър". Ще продължим напред..."

Following confirmation of Leicester City's relegation to League One, Chairman Aiyawatt Srivaddhanaprabha has issued the following statement:



To our fans,



Relegation to League One is now confirmed. As Chairman, that responsibility sits with me. There are no excuses.



А за самите привърженици остава надеждата, че престоят в Лига 1 също ще е кратък. Както и сладките спомени от сезон 2015/16, когато тимът, воден от Клаудио Раниери и начело с головата машина Джеймс Варди написа славна история и върна вярата на милиони фенове, че футболната романтика е жива.