Сензацията от 2016 г. "Лестър" се срина до третото ниво в Англия

При това "лисиците" отстъпиха от Премиър лийг до Лига 1 само за една година

Днес, 10:15
Само преди един сезон (2024/25) бившият младежки национал Люк Томас (на преден план) игра с екипа на "Лестър" срещу звездите от Премиър лийг, а сега бе един от тези, които претърпяха крушението да изпаднат с "лисиците" в Лига 1.
Само преди един сезон (2024/25) бившият младежки национал Люк Томас (на преден план) игра с екипа на "Лестър" срещу звездите от Премиър лийг, а сега бе един от тези, които претърпяха крушението да изпаднат с "лисиците" в Лига 1.

"Лестър" ще играе от следващия сезон в третото ниво на английския футбол - Лига 1. Дотук се стигна, след като "лисиците" не успяха да победят като домакини "Хъл Сити" и завършиха 2:2 в мач от XLIV кръг на Чемпиъншип - второто ниво в Англия. Така два кръга преди края на сезона "Лестър" е на предпоследно място с 44 точки и изостава на 7 точки от първия над зоната на изпадащите - "Блекбърн" (49).

Това се случи навръх 10-ата годишнина откакто отборът сензационно спечели титлата в Премиър лийг през 2016 г. И само една година след изпадането от английския елит. Една от причините за краткия престой в Чемпиъншип бе отнемането на 6 точки от актива на "Лестър" заради нарушаване на правилата за печалба и устойчивост на Английската футболна лига. От 2021 до 2024 г. клубът реализира комбинирани загуби от над 200 млн. паунда, надвишавайки максималния лимит от 81 милиона паунда загуби за тригодишен период. По-рано този месец "Лестър" загуби обжалването на това наказание и остана в зоната на изпадащите. Не успя да се измъкне оттам и с помощта на спортни резултати, въпреки назначението през февруари на нов мениджър - Гари Роует.

В официално послание към феновете собственикът на "Лестър" Аяват Шривадханапрабха заяви, че поема отговорността: "Няма извинения. Преживяхме най-високите върхове, а сега и най-ниските спадове и болката е споделена от всички нас. Искрено съжалявам за разочарованието, което Ви причинихме.. Сега фокусът ни е върху това, което предстои. Ще вземем необходимите решения, за да придвижим клуба напред, като работим заедно, за да възстановим и подобрим стандартите, очаквани от "Лестър". Ще продължим напред..."

А за самите привърженици остава надеждата, че престоят в Лига 1 също ще е кратък. Както и сладките спомени от сезон 2015/16, когато тимът, воден от Клаудио Раниери и начело с головата машина Джеймс Варди написа славна история и върна вярата на милиони фенове, че футболната романтика е жива.

Още новини по темата

"Манчестър Сити" вкара 6 гола и се откъсна с 6 точки
26 Дек. 2021

"Манчестър Юн" загуби точки в Лестър
26 Дек. 2020

"Манчестър С" бе разгромен от "Лестър" на "Етихад"
27 Септ. 2020

"Манчестър Юн" успя да достигне до Шампионската лига
26 Юли 2020

Англичани напират да съборят и паметник на Махатма Ганди
15 Юни 2020

"Лестър" иска талант от "Славия"
26 Апр. 2020

"Лестър" тихомълком стана претендент за титлата

14 Дек. 2019

Синът на собственика на "Лестър" ще продължи да издържа клуба
02 Ноем. 2018

Стотици фенове почетоха собственика на "Лестър"
30 Окт. 2018

Собственикът на "Лестър" е бил в изгорелия хеликоптер
29 Окт. 2018

