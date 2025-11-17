Падна най-старият световен рекорд по кънки бягане

Фейсбук Фемке Кок ликува, след като е видяла хронометъра, фиксирал световния ѝ рекорд

Новата нидерландска звезда в бързото пързаляне с кънки - Фемке Кок, подобри най-стария световен рекорд в този спорт.

В последния ден на състезанията за Световната купа на олимпийския леден овал в Солт Лейк Сити, тя "прелетя" спринтовите 500 метра за 36.09 сек. Досегашното върхово постижение от 36.36 сек. бе на двукратната олимпийска шампионка Лий Санг-Хва (Кор), която го постави преди 13 години на същата писта и това бе най-дълго просъществувалият рекорд в канки бягането.

25-годишната Кок, която спечели световната титла на 500 м в последните три години, даде заявка за това какво предстои, когато в квалификациите завърши за 36.48 сек.

В кариерата си нидерландката има още световно злато в отборния спринт през 2020 г., както и три европейски титли.

В същото състезание в Солт Лейк Сити тимът на САЩ също спечели златен медал със световен рекорд - в мъжкото отборно преследване.

Кейси Доусън, Емери Леман и Итън Сепуран биха своето предишно постижение с над секунда, постигайки 3:32,49 мин. Предишния рекорд от 3:33,66 тримата американци поставиха през януари 2024 г.