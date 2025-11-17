Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Падна най-старият световен рекорд по кънки бягане

Фемке Кок постави най-доброто постижение в спринта на 500 метра

Днес, 15:20
Фемке Кок ликува, след като е видяла хронометъра, фиксирал световния ѝ рекорд
Фейсбук
Фемке Кок ликува, след като е видяла хронометъра, фиксирал световния ѝ рекорд

Новата нидерландска звезда в бързото пързаляне с кънки - Фемке Кок, подобри най-стария световен рекорд в този спорт. 

В последния ден на състезанията за Световната купа на олимпийския леден овал в Солт Лейк Сити, тя "прелетя" спринтовите 500 метра за 36.09 сек. Досегашното върхово постижение от 36.36 сек. бе на двукратната олимпийска шампионка Лий Санг-Хва (Кор), която го постави преди 13 години на същата писта и това бе най-дълго просъществувалият рекорд в канки бягането.

25-годишната Кок, която спечели световната титла на 500 м в последните три години, даде заявка за това какво предстои, когато в квалификациите завърши за 36.48 сек.

В кариерата си нидерландката има още световно злато в отборния спринт през 2020 г., както и три европейски титли. 

В същото състезание в Солт Лейк Сити тимът на САЩ също спечели златен медал със световен рекорд - в мъжкото отборно преследване. 

Кейси Доусън, Емери Леман и Итън Сепуран биха своето предишно постижение с над секунда, постигайки 3:32,49 мин. Предишния рекорд от 3:33,66 тримата американци поставиха през януари 2024 г.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

кънки бягане

Още новини по темата

ISU пусна Русия и Беларус до някои олимпийски квалификации
20 Дек. 2024

Холандци и японци доминираха на Световната купа по кънки бягане
26 Ноем. 2019

Южна Корея наказа медалисти заради пиянство
14 Авг. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън