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Кириос се размина с 1 месец санкция за кокаина

Австралийският тенисист дори вече може да се завърне на корта след наказание със задна дата

Днес, 10:08
От началото на 2026 г. Ник Кириос е изиграл само 4 мача на сингъл, след като през последните години се бореше с контузии на коляното и китката. За последно австралиецът игра на 1 юли в турнира на двойки на "Уимбълдън", където той и партньорът му Александър Бублик загубиха в I кръг.
ЕПА/БГНЕС архив
От началото на 2026 г. Ник Кириос е изиграл само 4 мача на сингъл, след като през последните години се бореше с контузии на коляното и китката. За последно австралиецът игра на 1 юли в турнира на двойки на "Уимбълдън", където той и партньорът му Александър Бублик загубиха в I кръг.

Скандалният австралийски тенисист Ник Кириос е приел едномесечна дисквалификация заради употребата на кокаин и вече може да се завърне на корта. 31-годишният състезател даде положителен тест за наркотичното вещество на 22 юни, а след това призна, че действително е употребил субстанцията в нощен клуб в Майорка на 20 юни - два дни преди участието си в местния турнир от категория "АТР 250".

След консултация с независим експерт и установяване, че Кириос наистина е приел кокаина в извънсъстезателен период, международната организация за тенис интегритет (ITIA) наложи най-кратката възможна санкция. Максималното наказание за такова провинение е три месеца, но шампионът на двойки от Australian Open 2022 се размина само с месец, защото е приел да влезе в програма за рехабилитация.

Освен всичко друго, дисквалификацията му влиза в сила със задна дата - 4 август, което означава, че от днес той е свободен да продължи професионалната си кариера в тениса. Бившият №13 в света и настоящ №918 в ранглистата също така трябва да върне спечелените по време на турнира в Майорка пари - 6570 евро.

Преди две седмици, когато бе направено разкритието за провинението му, самият Кириос публикува пространно съобщение в "Инстаграм", в което призна грешката си и поиска прошка от феновете и спонсорите си. В него той също така обяви, че "през следващите 28 дни ще се оттегля от социалните мрежи и от публичното пространство, за да се концентрирам върху себе си и да се приведа в ред".

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