Доскорошен национал ще е вицекапитан във Втора Бундеслига

ЕПА/БГНЕС архив В последния си мач като титуляр за България Фабиан Нюрнбергер имаше нелеката задача да пази зоната, през която атакуваше Ламин Ямал при гостуването в София на бъдещия световен шампион Испания в квалификациите за Мондиал 2026 миналия септември.

Доскорошният футболен национал на България Фабиан Нюрнбергер беше избран за втори капитан на германския втородивизионен "Дармщат", съобщи SVD News. Левият бек, използван и като опорен халф, ще носи лентата при отсъствие на вратаря Марсел Шуен.

Решението е взето след вътрешно гласуване сред играчите на "лилиите". Освен двамата капитани вотът е излъчил и съвет на отбора, който ще се събира при решаване на важни проблеми и ще представя интересите на футболистите пред крубното ръководство. В него са включени Хироки Акияма, Кай Клефиш, Кристофер Ланерт, Раул Петрета и Александър Вукотич.

27-годишният Нюрнбергер пропусна първия мач от новия сезон във Втора Бундеслига - домакинско 2:2 срещу "Холщайн" (Кил), тъй като все още се възстановява от травма в бедрото. Следващият мач на "Дармщат" е на 16 август като гост на "Динамо" (Дрезден).

Роденият в Хамбург играч с българско потекло има 10 мача с фланелката на България, но за последно е викан през миналата година. Националният селекционер Александър Димитров обяви, че му "дава почивка" за турнето през март в Индонезия, където "лъвовете" биха Соломоновите о-ви с 10:2 и домакините с 1:0, а после не му прати повиквателни и за контролите през юни с Черна гора (0:1) и Молдова (2:2) заради получената междувременно контузия.