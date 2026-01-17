"Дачия" за първи път спечели рали "Дакар"

Инстаграм Насер ал-Атиа (вдясно) и навигаторът му Фабиан Лиркен (Бел) приемат овации от публиката след финала на ралито, стъпили върху своята "Дачия"

Насер ал-Атия изведе "Дачия" до първа победа в най-тежкото многоетапно автомобилно състезание в света - рали "Дакар".

Катарският пилот постигна най-доброто време от 48:56:53 ч. през блиpо 8000 км, разделени на 13 етапа из пясъците на Саудитска Арабия, където се провежда състезанието от 2020 г. Ал-Атия бе зад волана на Dacia Sandrider при едва второто участие на румънската марка в ралито.

Самият 55-годишен катарски пилот се доближи само на две победи от абсолютния победител при автомобилитe в "Дакар" - французина Стефан Петерхансел, който има осем успеха. С днешния триуммф Ал-Атиа събра шест - през 2011, 2015, 2019, 2022, 2023 и 2026 г. Иначе Петерансел е абсолютен рекордьор с общо 14 трофея, защото има шест и при мотоциклетите.

В приозовата тройка при автомобилите тази година завършиха два автомобила на "Форд" - Нани Рома (Исп) остана на 9:42 мин след победителя, а Матиас Екстрьом (Шв) - на 14:33 мин. Четвърти е 9-кратният световен рали шампион Себастиан Льоб (Фр), също с Dacia Sandrider, на 15:10 мин. от Ал-Атиа.

При мотоциклетистите аржентинецът Лусиано Бенавидес (Ред Бул КТМ) спечели титлата само с 2 секунди пред американеца Рики Брабец ("Хонда"), който водеше, но в последните километри на крайния етап направи груба навигационна грешка. Това е най-малката разлика за титла в "Дакар". Предишаната 24 секунди, когато през 2023 г. братът на Лусиано - Кевин Бенавидес, спечели титлата пред Тоби Прайс.