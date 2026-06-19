Българин стана помощник-треньор в "Атлетик" (Билбао)

Х/Атлетик Билбао Петър Гайдаров създаде отлични впечатления с работата си в академията на "Байерн" и това бе предпоставка да бъде поканен от Един Терзич в "Атлетик" (Билбао).

Български треньор ще работи в испанската Ла Лига. 35-годишният специалист Петър Гайдаров влезе в екипа на новия треньор на "Атлетик" (Билбао) Един Терзич и подписа договор за 2 сезона с баския клуб.

ℹ️ Geppert, Gaydarov and De Marcos join Terzic's backroom staff.



The new head coach arrives with his right-hand man from Borussia Dortmund and a coach from Bayern Munich whilst the Athletic legend will be responsible for player development.#AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@Athletic_en) 19 юни 2026 г.

До момента Гайдаров водеше юношеския отбор на "Байерн" до 19-годишна възраст и остави отлични впечатления с работата си там. Той работи в академията на "Байерн" от юли 2021 г., като е водил детския отбор, както и този до 17 г., преди да работи с най-големите юноши. Сред възпитаниците му са настоящите играчи от първия отбор на "Байерн" Ленард Карл и Александър Павлович, както и други други двама германски национали - Натаниел Браун и Джан Узун, сега играчи на "Айнтрахт" (Франкфурт). Българинът е работил с Браун и Узун в школата на "Нюрнберг".

Гайдаров не само ще бъде асистент на Терзич и ще отговаря за тренировъчния процес, но и ще има задача да подготвя прехода на младите таланти от академията на "Атлетик" в първия отбор.

В екипа на Терзич влизат още Себастиан Геперт и бившият футболист на "Атлетик" Оскар Де Маркос.