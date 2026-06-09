Всяка фирма, както и всяко общество, се крепи на почтените хора

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Уважаеми колеги,

Днес "Овергаз" навършва 35 години.

Тридесет и пет години са много време за една компания и твърде малко за една мечта.

Когато преди 35 години започнахме, ние нямахме изградени мрежи, нито хиляди клиенти, нито всички знания и опит, които притежаваме днес.

Имахме нещо много по-ценно – вярата, че свободните хора могат да създават общност, когато чрез своя труд създават полезност един за друг.

Не създадохме "Овергаз", защото мечтаехме да бъдем капиталисти.

Създадохме го, защото искахме да правим нещо смислено със знанията, опита и професионалните умения, които притежавахме.

Вярвахме, че можем да помогнем на повече хора да получат достъп до по-добрата енергия.

Вярвахме, че можем да създадем професионална среда, в която почтеността и компетентността имат значение.

Вярвахме, че свободните хора могат доброволно, без принудата на закона, да постигат заедно повече, отколкото поотделно.

През тези години изградихме хиляди километри газоразпределителни мрежи.

Присъединихме десетки хиляди клиенти.

Създадохме много работни места с перспектива.

Преодоляхме кризи, трудности и разочарования.

Но ако трябва да посочим най-голямото постижение на "Овергаз", то не са тръбите, станциите или сградите.

Те са важни, но са само средство.

По-важно е, че вече 35 години съществува общност от хора, които вярват, че професията не е просто начин да изкарваш прехраната си.

Че чрез своя труд, знания и умения човек може да бъде полезен на другите.

Не бих казал, че сме постигнали всичко, за което сме мечтали.

Напротив.

Светът около нас често възнаграждава хитростта повече от почтеността, показността повече от компетентността и бързата изгода повече от добре свършената работа.

И ние не сме останали незасегнати от това.

Но 35 години по-късно знам нещо, което не знаех преди 35 години.

Знам, че обществото не се крепи на закони, институции или декларации.

То се крепи на хората, които всеки ден създават полезност за другите чрез своя труд, знания и професионални умения.

Докато има такива хора, има надежда.

Докато има такива хора, има бъдеще.

И колкото и шумни да са примерите за безотговорност, измама или безразличие, те никога няма да бъдат по-силни от милионите почтени хора, които всеки ден просто си вършат работата.

Именно на тези хора принадлежи бъдещето.

Затова моята мечта за "Овергаз" никога не е била просто да изградим още мрежи или да присъединим още клиенти.

Моята мечта е да изградим среда, в която все повече хора избират да бъдат полезни със своята професия.

Среда, в която професионализмът е основание за гордост и уважение.

В която почтеността е добрият пример.

В която професионалната чест не се разменя на никаква цена.

В която следващите поколения виждат в професията не просто източник на доход, а възможност да оставят след себе си нещо полезно за другите.

През последните години светът сякаш все по-често ни разделя.

Разделя ни по възраст, професия, доходи, политически убеждения и безброй други признаци.

Но животът ни учи на нещо различно.

Учи ни, че всички ние сме свързани.

Всеки човек е едновременно клиент и доставчик.

Всеки има нужда от труда, знанията и професионализма на другите.

Никой не успява сам.

Обществото съществува благодарение на милионите невидими връзки между хора, които всеки ден създават полезност един за друг.

Като клиенти.

Като доставчици.

Като колеги.

Като партньори.

Като приятели.

И колкото повече служим на другите чрез своя труд и професионални умения, толкова повече укрепват тези връзки.

Затова вярвам, че истинската мисия на "Овергаз" не е просто да доставя енергия.

Нашата мисия е да свързваме хората.

Да създаваме условия те да бъдат полезни един на друг.

Да помагаме на повече хора да придобиват, поддържат и развиват своите професионални умения.

Да създаваме среда, в която доверието, почтеността и компетентността имат значение.

Именно затова избрахме слогана:

„От обществото, за обществото.“

Това не е рекламен надпис.

Това е напомняне откъде идваме и на кого служим.

Получихме доверието на обществото да изграждаме и управляваме важна част от неговата енергийна инфраструктура.

Наш дълг е да оправдаваме това доверие всеки ден.

Благодаря на всички, които през тези 35 години са били част от този път.

Благодаря на хората, които вече не са сред нас, но са оставили своя труд, своя характер и своя пример.

Благодаря на всички вас, които днес продължавате да развивате "Овергаз".

Убеден съм, че най-добрите години на компанията не са останали зад нас.

Те са пред нас.

Защото докато има хора, готови да създават полезност за другите чрез своя труд, знания и професионални умения, ще има бъдеще не само за "Овергаз", но и за обществото, от което сме част.

Честит 35-ти рожден ден!

Честит празник на всички, които са част от "Овергаз"!

От обществото, за обществото!