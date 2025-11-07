Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Чиновник, полицай, магистрат - и така до 22 млрд. лева

Кризата с бюджета вещае Видовден за клептокрацията и хрантутниците

Днес, 16:15
Те искат да са "готини" и да се грижат за хората (своите) - като раздават нашите пари.
Те искат да са "готини" и да се грижат за хората (своите) - като раздават нашите пари.

Държавният апарат в България е превърнат във високоплатена каста, радваща се на огромни привилегии - на фона на огромно недоволство от работата й. Това важи с особена сила за силовите министерства и съдебната власт. Надигането на бюджетната буря извади наяве дълго замитани факти за уродливото разрастване на държавния апарат и на разходите за него. И картината е потресаваща. 

Наскоро Боян Магдалинчев, член на Висшия съдебен съвет, се чудеше защо хората се възмущават – неговата заплата била „само“ 12 676 лева. Оказа се, че към "скромната" заплата се добавят почти 18 000 лв. за прослужено време. Плюс добавка за облекло – 5 хиляди. И бонуси - 67 800 лв. за 2024 г. В студиото на бТВ Магдалинчев назидаваше водещата и зрителите, че трябвало да правят разлика между заплати и „приходи“ в магистратските джобове.

Определено има проблем -  България се оказва с

 

рекордна тежест на разходите за „Правосъдие“ -

 

при средно за ЕС 0.3% от БВП у нас за Темида отиват 0.7 процента. Поне да имаше полза... В Световния индекс на WJР за върховенството на закона – класация, в която Естония и Ирландия са в челната десятка, България е 61-ва, след държави като Сенегал и Косово. Тази международна оценка напълно съвпада с недоволството на българите от правораздаването „За милиони няма закони, за кокошка няма прошка“. Високите доходи на жреците на Темида определено не са лек срещу неефективността и покварата в системата. А се задава ново увеличение на възнагражденията на съда и прокуратурата – с 18%, в следващия бюджет.

Миналия месец Фискалният съвет (ФС) публикува революционен анализ за „публичния сектор“. За първи път важен държавен орган, макар и с консултативна роля, казва болезнени истини и заключава, че така не може да продължава. Защото има

 

чудовищно разрастване 


За 2024 г. разходите на държавния бюджет по перото "персонал" са надхвърлили 20 млрд. лева – при планирани 18 млрд. 

До 2018 г. разходите за публичния сектор са били удържани под 8% от БВП, а вече достигат 10 процента. Това означава, че всеки десети лев от изработеното в реалния сектор отива за заплати и бонуси на структурите, разчитащи на бюджета.

За 2025 г. са планирани  още повече пари за персонал - 22,8 млрд. лв. за персонал. Тези харчове ще достигнат 26% от всички държавни разходи - при 22% през 2018 г. 

На фона на демографски срив администрацията не само не намалява, а дори се увеличава, констатира Фискалният съвет. През 2015 г. В България на 100 000 души население е имало по 312 полицаи, а през 2022 г. съотношението вече е било 421 на 100 000. Стряскащи числа, нали? А ето и още:

По разходи за сектор „Вътрешен ред и сигурност“ България е на челно място в ЕС – като отделя за тях 2.7% от ВБП - при 1,7% средно в ЕС. Специално за полиция бюджетната издръжка у нас е 1.3% от БВП – при 0.9% за ЕС. В бюджета за 2025 г. вече видяхме драстични увеличения на разходите за персонал в силовите ведомства, а се задават нови.

Системата на

 

МВР е в „ морален и институционален разпад“,

 

заяви преди дни бившият министър Веселин Вучков в интервю за "24 часа". И даде арументи: „В МВР има 4833 с ТЕЛК решения, тоест един на всеки десет е с доказана нетрудоспособност. Това е първа категория труд – с по-ранно пенсиониране, високи заплати и бонуси. Не може болни хора да вършат опасна работа. Ако не могат да нощуват на дежурства или да работят с вредни вещества, мястото им не е на улицата. През 2024 г. 2600 души не са преминали физическата проверка - 1671 са излезли в болничен точно в деня на изпита, 322-ма са се провалили, а 605 изобщо не са се явили“, обяснява Вучков. Той коментира и друга особеност на системата – работещите пенсионери. Става дума за 6658 души - от които 4779 са полицаи и пожарникари. „Те получават над 2000 лв. пенсия и между 3000 и 6000 лв. заплата. При пенсиониране вземат и 20 заплати наведнъж, а после не могат да бъдат освободени до навършване на 60 години. Това е пълен абсурд“, възмущава се бившият министър.

 

Още абсурди - бонусите

 

Преди дни депутатът от ДБ Ивайло Мирчев извади данни от „кухнята“ на някои държавни служби - за така нареченото допълнително материално стимулиране (ДМС):  

Членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране са се наградили с близо 1 млн. лева бонуси миналата година. Председателят на Сметната палата, чиято заплата е сред най-високите в страната, е взел над 110 00 лв. годишно ДМС, а заместникът му - 63 000 лв. премия. Шефът на Службата за съвети в земеделието и заместникът му получили съответно 32 000 и 30 000 лева ДМС, и т.н.  

Говорим за висши сановници, които взимат високи заплати, дори заплатища - за да си вършат съвество работата. Бонусите би трябвало да се дават за особени успехи, за изключителни услуги. В България обаче целият публичен сектор ги взима "на абонамент". Парадоксът е, че дори когато ние, ,данъкоплатците сме недоволни от работата им, те се самонаграждават с бонуси от бюджета, тоест с нашите пари.

 

Колкото повече, толкова по-зле

 

България има цели 19 министерства, голям брой агенции и какви ли не комисии. Растат шефските позиции, щатните бройки и все повече разходи тегнат на плещите на данъкоплатците. Роенето на нови дирекции, отдели, служби и съответно на още началници е любима схема на политиците и на техните протежета  - първите си създават армия от "хранени хора", която обслужва не гражданите и бизнеса, а патроните си, и не бди за разумно разходване на публичните средства, а се грижи за "правилното им усвояване". Избуява корупцията във всичките й проявления - уреждане на наши хора/калинки, порочни обществени поръчки, комисиони, незаслужени бонуси и прочее.

Фискалният съвет обяснява защо 

 

ситуацията е критична и ножът е опрял до кокал:

 

- тежестта на разходите за персонал вече е твърде голяма (10% от БВП);

- изпреварващият ръст на доходите спрямо инфлацията стимулира потреблението и генерира още инфлация;

- ръстът на заплатите в държавната сфера принуждава частния сектор също да увеличава;

- приоритетното увеличаване на заплатите в определени сектори създава усещане за несправедливост и води до протести за по-високи заплати и в другите сектори;

- намаляването на населението изисква съкращаване на служителите в сектори, при които натовареността намалява - полицаи, учители, лекари, чиновници и др.

Фискалният съвет пояснява, че предписва "оптимизация" на персонала. Което не значи непременно и само съкращения и "рязане", а реформи след анализ за всяка издържава от бюджета структура - ефективна ли е, има ли излишни хора и звена, къде трябва да се вдигнат заплатите, къде да се намалят. 

Освен това ФС обръща внимание на една привилегия на чиновниците, чието премахване ще спести стотици милиони на бюджета: "Осигуровките за държавните служители, вкл. тези в съдебната система (без тези по Закона за МВР) са 385 млн. лв. Те са бюджетен разход, който може да намалее с около 200 млн. лв., ако чиновниците започнат сами да плащат процентите вноските за пенсии и здраве, както правят всички останали работещи. Още по-голям ефект ще има, ако и полицаите и военните служители поемат част от осигуровките си за своя сметка (към момента държавата им плаща 73,3% осигуровки). Няма икономическа логика едни групи да плащат лични осигурителни вноски, а други не".  

 

Управляващите си запушват ушите

 

- и за съветите, и за критиките. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов  каза, че няма да реже нито разходи, нито привилегии, даже ще раздава още, защото иска да е "готин" и "сладур". Финансовият таран на "Новото начало" Йордан Цонев заяви, че хич не го интересуват критиките на Симеон Дянков и на други икономисти за безумните харчове, важно било какво говори "господин Пеевски". А Пеевски казва едно и също - че се грижи "за хората", без да уточнява кои хора има предвид.

Министрите, сложили подписите си под най-критикувания от десетилетия проектобюджет, се крият в миши дупки, а депутатите от мнозинството, вместо трескаво да търсят изход от очертаващата се фискална криза, се забавляват със създаването на анкетни комисии - срещу милиардера Джордж Сорос и сина му (по идея на Пееевски и групата му) и за хотела "Хаяши" на премиера Желязков (важна тема за "Възраждане"). Явно на върха не разбират, че нещо страшно иде - Виденова зима. Или Видовден...   

Българските данъкоплатци плащат скъпо за неефективна правосъдна система, на която нямат доверие.
Българските данъкоплатци плащат скъпо за неефективна правосъдна система, на която нямат доверие.
Ръст на заплатите в обществения сектор
Ръст на заплатите в обществения сектор
Фискален съвет
Фискален съвет
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

разходи за администрация, Фискален съвет

Още новини по темата

Фискалният съвет прогнозира над 5% дупка в хазната в края на 2025 г.
30 Септ. 2025

Как (не) се въвежда евро

26 Юли 2025

Симеон Дянков: В Еврозоната ни вкараха Тръмп и Теменужка Петкова
13 Юли 2025

Банките и енергетиката ще спечелят най-много от идването на еврото

25 Юни 2025

Шефът на Фискалния съвет се обяви за допълнително облагане на банките
19 Юни 2025

Пенсиите вече доближават ЕС по заместване на дохода
12 Юни 2025

Фискалният съвет посочи първите видими ползи от приемане на еврото
03 Юни 2025

Фискалният съвет разби лъжите за "хърватската инфлация"
14 Май 2025

Симеон Дянков оглави Фискалния съвет
27 Март 2025

Дянков: Ако бях шеф на Фискалния съвет, нямаше да подкрепя бюджета
06 Март 2025

Фискалният съвет: 6 млрд. лв. данъчни приходи в бюджет 2025 са неизпълними
25 Февр. 2025

ГЕРБ връщат Симеон Дянков в играта като шеф на Фискалния съвет
20 Февр. 2025

Слави Трифонов урежда сина на “ротния“ на висша длъжност
24 Март 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън