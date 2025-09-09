Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Медийната империя на Рупърт Мърдок отива при най-големия му син

Днес, 12:38
Рупърт Мърдок
ЕПА/БГНЕС
Рупърт Мърдок

Лаклан Мърдок, най-големият син на Рупърт Мърдок, ще поеме контрола над медийната империя на баща си след смъртта му, предава БГНЕС, като се позовава на АФП.

Наследниците на Рупърт Мърдок постигнаха споразумение, което позволява на най-големия син на медийния магнат, който споделя консервативните възгледи на баща си, да контролира империята му след смъртта му. Три от децата му преди това се противопоставиха на амбициите на 94-годишния патриарх за 54-годишния Лаклан.

Прудънс Маклауд, Елизабет Мърдок и Джеймс Мърдок ще „прекратят дяловете си“ в News Corporation (Wall Street Journal, New York Post в Съединените щати , The Sun в Обединеното кралство и The Australian) и Fox Corporation (Fox News) в замяна на пари в брой, се казва в прессъобщение. New York Times и Washington Post съобщават, че тримата ще си поделят 3,3 милиарда долара.

Лаклан Мърдок, заедно с по-малките си сестри Грейс и Клоуи, остават бенефициенти на семейния тръст (правен механизъм, често срещан в Съединените щати, използван по-специално за организиране на наследство или защита на активи.

През месец декември миналата година американските съдилища бяха сезирани по инициатива на Пруденс, Елизабет и Джеймс, които се противопоставиха на желанието на австралийско-американския милиардер да гарантира, че Лаклан,  да бъде единственият, който ще взима решения след смъртта му.

Докато най-голямата дъщеря, 67-годишната Пруденс, е участвала слабо в семейния бизнес, останалите трима - Лаклан, 52-годишният Джеймс и 57-годишната Елизабет - се смятаха за потенциални наследници.

Първоначално тръстът е предвиждал равни права на глас за всичките четирима потомци. Но през последните години Мърдок-старши е започнал да се опасява, че американският канал Fox News – бижуто в короната – може след смъртта му да се отдалечи от десните си корени, за да отразява по-центристките възгледи на Джеймс и Елизабет.

Джеймс, който напусна News Corp през 2020 г.  официално подкрепи Камала Харис, съперничката на Доналд Тръмп на президентските избори през 2024 г. За много наблюдатели аферата би могла да има сериозни последици за бъдещето на империята, оставена от Рупърт Мърдок. Според New York Times и Washington Post Лаклан ще запази контрола си поне до 2050 година.

Медийната империя на Рупърт Мърдок е обвинена, че чрез някои от своите вестници и телевизионни станции е насърчавала възхода на популизма в англосаксонските страни, както се вижда от Брекзит в Обединеното кралство и възхода на Тръмп в Съединените щати. Fox News, начело на идеологическите битки на американските консерватори, беше особено критикувана за подхранване на дезинформация относно ваксините срещу Covid и за това, че увеличи твърденията за манипулиране на президентските избори през 2020 г. в Съединените щати в ущърб на Доналд Тръмп.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Рупърт Мърдок

Още новини по темата

Рупърт Мърдок се оттегли на 92 г. от "Нюз корп"
22 Септ. 2023

Рупърт Мърдок се оттегля от ръководството на медиите си

21 Септ. 2023

Кисинджър открадна гаджето на Мърдок, Сорос на пътешествие с мотор
16 Авг. 2023

Fox News плаща 787,5 млн. долара за лъжи на изборите в САЩ
19 Апр. 2023

Мърдок призна, че водещи на Fox News са лъгали за изборни измами

28 Февр. 2023

91-годишният Рупърт Мърдок се разведе с Джери Хол
23 Юни 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар