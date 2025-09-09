Медийната империя на Рупърт Мърдок отива при най-големия му син

Лаклан Мърдок, най-големият син на Рупърт Мърдок, ще поеме контрола над медийната империя на баща си след смъртта му, предава БГНЕС, като се позовава на АФП.

Наследниците на Рупърт Мърдок постигнаха споразумение, което позволява на най-големия син на медийния магнат, който споделя консервативните възгледи на баща си, да контролира империята му след смъртта му. Три от децата му преди това се противопоставиха на амбициите на 94-годишния патриарх за 54-годишния Лаклан.

Прудънс Маклауд, Елизабет Мърдок и Джеймс Мърдок ще „прекратят дяловете си“ в News Corporation (Wall Street Journal, New York Post в Съединените щати , The Sun в Обединеното кралство и The Australian) и Fox Corporation (Fox News) в замяна на пари в брой, се казва в прессъобщение. New York Times и Washington Post съобщават, че тримата ще си поделят 3,3 милиарда долара.

Лаклан Мърдок, заедно с по-малките си сестри Грейс и Клоуи, остават бенефициенти на семейния тръст (правен механизъм, често срещан в Съединените щати, използван по-специално за организиране на наследство или защита на активи.

През месец декември миналата година американските съдилища бяха сезирани по инициатива на Пруденс, Елизабет и Джеймс, които се противопоставиха на желанието на австралийско-американския милиардер да гарантира, че Лаклан, да бъде единственият, който ще взима решения след смъртта му.

Докато най-голямата дъщеря, 67-годишната Пруденс, е участвала слабо в семейния бизнес, останалите трима - Лаклан, 52-годишният Джеймс и 57-годишната Елизабет - се смятаха за потенциални наследници.

Първоначално тръстът е предвиждал равни права на глас за всичките четирима потомци. Но през последните години Мърдок-старши е започнал да се опасява, че американският канал Fox News – бижуто в короната – може след смъртта му да се отдалечи от десните си корени, за да отразява по-центристките възгледи на Джеймс и Елизабет.

Джеймс, който напусна News Corp през 2020 г. официално подкрепи Камала Харис, съперничката на Доналд Тръмп на президентските избори през 2024 г. За много наблюдатели аферата би могла да има сериозни последици за бъдещето на империята, оставена от Рупърт Мърдок. Според New York Times и Washington Post Лаклан ще запази контрола си поне до 2050 година.

Медийната империя на Рупърт Мърдок е обвинена, че чрез някои от своите вестници и телевизионни станции е насърчавала възхода на популизма в англосаксонските страни, както се вижда от Брекзит в Обединеното кралство и възхода на Тръмп в Съединените щати. Fox News, начело на идеологическите битки на американските консерватори, беше особено критикувана за подхранване на дезинформация относно ваксините срещу Covid и за това, че увеличи твърденията за манипулиране на президентските избори през 2020 г. в Съединените щати в ущърб на Доналд Тръмп.