Фамилията Берлускони поема контрола над ProSieben

БГНЕС Силвио Берлускони, който почина през 2023 г.

Италианската група MediaForEurope (MFE), притежавана от семейството на покойния премиер на страната Силвио Берлускони, ще поеме контрола над германската телевизионна група ProSiebenSat.1.

Чешката инвестиционна група PPF заяви вчера, че продава дела си в германския радио- и телевизионен оператор на телевизионната група на Берлускони.

MFE, ръководена от сина на Берлускони Пиер Силвио предложи общо 1.3 милиарда евро за останалите 70% от акциите на ProSieben.

''MFE вярва, че по-тясното сътрудничество с ProSieben може да отключи значителни стратегически ползи и да създаде стойност'', се казва в официалното съобщение на компанията.

Силвио Берлускони, който почина през 2023 г., остави след себе си не само политическо наследство, но и медийна империя с амбиции за европейска консолидация в сектора.