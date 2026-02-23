Медия без
Запознайте се с Пънч, за когото половината Интернет се вълнува

23 Февр. 2026
Пънч и плюшената играчка от ИКЕА вместо майка му
Пънч и плюшената играчка от ИКЕА вместо майка му

Пънч е малък японски макак, роден през юли 2025 година в зоопарка в японския град Итигава. Майка му не започнала да се грижи за него след раждането и служителите на зоопарка го прибрали. Те го изхранили с мляко от шише и му подарили плюшен орангутан от IKEA, за да се чувства по-сигурен.

„Веднага след раждането малките японски макаци се вкопчват в тялото на майка си, за да развиват мускулна сила. Те се чувстват в безопасност, когато се държат за нещо. Но тъй като Пънч беше изоставен, нямаше за какво да се хване“, разказва пред The Guardian гледачът в зоопарка Косуке Сикано, обяснявайки защо са му подарили играчката орангутан.

Служителите предположили, че играчката във формата на маймуна може да помогне на Пънч отново да се интегрира в групата. На 19 януари той бил върнат в общата клетка - и играчката наистина му послужила. В социалните мрежи започнали да се разпространяват видеа, на които Пънч играе с орангутана, докато другите маймуни го отбягват или го отблъскват. Той пазел плюшения си приятел от любопитните си събратя и го носел със себе си, когато бягал от по-агресивни макаци.

Самотната малка маймунка, чийто единствен приятел е играчка, трогна много хора онлайн. Зоопаркът в Итигава се сблъскал с безпрецедентен наплив от посетители и телефонни обаждания от чужбина (служителите обяснявали, че могат да отговарят само на японски). В социалните мрежи потребители умолявали гледачите да изведат Пънч от общата клетка и на шега заплашвали макаците, които отказвали да го приемат.

На 19 февруари - когато поредното видео, в което Пънч получава „наказание“ от друг женски макак и уплашено се втурва към играчката си, става вайръл - зоопаркът публикувал изявление. В него се обяснява, че маймуната, която повалила Пънч на земята, вероятно е майка на друго малко, с което той искал да си играе, а това не ѝ харесало. От зоопарка пояснили, че Пънч вече се е сблъсквал с подобни „наказания“ и те не се считат за сериозна агресия. Обръщението завършва с думите: „Молим ви да подкрепите опитите му [да се интегрира в групата], а не да го съжалявате.“

Dozens of fans flock to Japan zoo to see viral baby monkey Punch • FRANCE 24 English
Dozens of fans flocked to a Japanese zoo on Friday to catch a glimpse of a baby macaque who shot to social media stardom months after being abandoned by his ...
YouTube

Приматологът от Австралийския национален университет Елисон Бихи казва пред The Guardian, че подобно поведение на възрастна женска е обичайно за японските макаци. За тях е характерна строга йерархия, в която статусът се определя по майчина линия, а семействата с по-висок ранг утвърждават доминирането си над тези с по-нисък. "Дори и майка му да беше до него, Пънч пак щеше да се сблъска с агресия", отбелязва Бихи. Но без майка, добавя тя, малкото рискува да не изгради правилни реакции на подчинение, което може да се отрази на бъдещото му взаимодействие с другите.

Макар вайръл съдържанието за Пънч най-вече да буди съжаление, всъщност той се справя сравнително добре. Още от първите седмици в общата клетка не само е получавал „наказания“, но понякога е взаимодействал съвсем мирно с други маймуни. Някои женски го прегръщали и го почиствали. В последните дни това сякаш се случва по-често. На 23 февруари зоопаркът съобщи, че Пънч е играл с други малки макаци и „никой не му се е карал“. Може би списание Cosmopolitan е било право, когато написа, че „с маймунката Пънч всичко ще бъде наред“.

Punch Monkey | Story Of Japan’s Viral Baby Monkey Punch
Punch Kun Monkey | Born in July 2025, Punch was rejected by his mother and hand-raised by zookeepers. He formed a strong bond with a plush orangutan toy, dub...
YouTube

 

