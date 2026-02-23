Запознайте се с Пънч, за когото половината Интернет се вълнува

Пънч е малък японски макак, роден през юли 2025 година в зоопарка в японския град Итигава. Майка му не започнала да се грижи за него след раждането и служителите на зоопарка го прибрали. Те го изхранили с мляко от шише и му подарили плюшен орангутан от IKEA, за да се чувства по-сигурен.

„Веднага след раждането малките японски макаци се вкопчват в тялото на майка си, за да развиват мускулна сила. Те се чувстват в безопасност, когато се държат за нещо. Но тъй като Пънч беше изоставен, нямаше за какво да се хване“, разказва пред The Guardian гледачът в зоопарка Косуке Сикано, обяснявайки защо са му подарили играчката орангутан.

Служителите предположили, че играчката във формата на маймуна може да помогне на Пънч отново да се интегрира в групата. На 19 януари той бил върнат в общата клетка - и играчката наистина му послужила. В социалните мрежи започнали да се разпространяват видеа, на които Пънч играе с орангутана, докато другите маймуни го отбягват или го отблъскват. Той пазел плюшения си приятел от любопитните си събратя и го носел със себе си, когато бягал от по-агресивни макаци.

Самотната малка маймунка, чийто единствен приятел е играчка, трогна много хора онлайн. Зоопаркът в Итигава се сблъскал с безпрецедентен наплив от посетители и телефонни обаждания от чужбина (служителите обяснявали, че могат да отговарят само на японски). В социалните мрежи потребители умолявали гледачите да изведат Пънч от общата клетка и на шега заплашвали макаците, които отказвали да го приемат.

На 19 февруари - когато поредното видео, в което Пънч получава „наказание“ от друг женски макак и уплашено се втурва към играчката си, става вайръл - зоопаркът публикувал изявление. В него се обяснява, че маймуната, която повалила Пънч на земята, вероятно е майка на друго малко, с което той искал да си играе, а това не ѝ харесало. От зоопарка пояснили, че Пънч вече се е сблъсквал с подобни „наказания“ и те не се считат за сериозна агресия. Обръщението завършва с думите: „Молим ви да подкрепите опитите му [да се интегрира в групата], а не да го съжалявате.“

Приматологът от Австралийския национален университет Елисон Бихи казва пред The Guardian, че подобно поведение на възрастна женска е обичайно за японските макаци. За тях е характерна строга йерархия, в която статусът се определя по майчина линия, а семействата с по-висок ранг утвърждават доминирането си над тези с по-нисък. "Дори и майка му да беше до него, Пънч пак щеше да се сблъска с агресия", отбелязва Бихи. Но без майка, добавя тя, малкото рискува да не изгради правилни реакции на подчинение, което може да се отрази на бъдещото му взаимодействие с другите.

Макар вайръл съдържанието за Пънч най-вече да буди съжаление, всъщност той се справя сравнително добре. Още от първите седмици в общата клетка не само е получавал „наказания“, но понякога е взаимодействал съвсем мирно с други маймуни. Някои женски го прегръщали и го почиствали. В последните дни това сякаш се случва по-често. На 23 февруари зоопаркът съобщи, че Пънч е играл с други малки макаци и „никой не му се е карал“. Може би списание Cosmopolitan е било право, когато написа, че „с маймунката Пънч всичко ще бъде наред“.