Учени откриха прототип за изграждането на Стоунхендж

Археолози смятат, че се открили своеобразен прототип за изграждането на Стоунхендж в югозападна Англия, съобщи БНР, като се позовава на Си Ен Ен. Съоръжението се състои се от два дървени стълба, разположени на разстояние 120 метра един от друг. То е било подравнено с изгрева на слънцето по време на лятното слънцестоене и със залеза при зимното слънцестоене – същото астрономическо подреждане, което се наблюдава и при камъните на Стоунхендж. Това посочват британската археологическа организация Wessex Archaeology.

Екипът, ръководен от археолога Фил Хардинг, използва радиовъглеродно датиране, за да установи, че дървените стълбове са били поставени в изкопани ями преди около 5000 години. Това е приблизително същият период, в който са изградени първите землени съоръжения в Стоунхендж, докато прочутите каменни блокове са били издигнати едва 500 години по-късно.

"Тези праисторически общности и са можели с голяма точност да проследяват и отбелязват изгрева по време на лятното слънцестоене. Това откритие ни помага да разберем Стоунхендж не като изолирано творение, а като част от много по-дълъг диалог между хората, земята и небето", посочва Хардинг.

Сред откритите артефакти е намерен и изключително рядък нож с дисковидна форма, поставен, според археолозите, на това място като символично препращане към Слънцето.