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Шейх от Катар си купи вилата на Берлускони на о. Сардиния

25 Юни 2026
Имотът на Берлускони е бил продаден на компанията  „Констелейшън“, която е собственост на катарската управляваща династия.
Имотът на Берлускони е бил продаден на компанията  „Констелейшън“, която е собственост на катарската управляваща династия.

Имението на покойния премиер на Италия Силвио Берлускони на остров Сардиния беше продадено на шейх от Катар, предават АНСА и БТА.

Имотът на Берлускони е бил продаден на компанията  „Констелейшън“, която е собственост на катарската управляваща династия. Цената, за която е продаден, не се съобщава. Де факто собственикът ще е бившият премиер на Катар Хамад бин Джасим бин Джабер Ал Тани.

Преди това султанът на Бруней също проявяваше интерес към имота.

Имението се простира на 150 акра и включва и амфитеатър и тунел за бягство при нужда, който води до плаж. 

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Силвио Берлускони

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