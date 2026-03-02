Медия без
Първото за годината лунно затъмнение се очаква на 3 март

Днес, 14:36
Първото за годината лунно затъмнение е на 3 март, като явлението няма да се наблюдава от територията на България, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра „Астрономия” на Физическия факултет на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски”.

Макар че от България явлението ще бъде недостъпно за наблюдение, началото му ще бъде видимо от българската антарктическа база, каза експертът за БТА през януари. „За о. Ливингстън затъмнението от полусянката на Земята ще започне в 08:44 UTC. Луната ще залезе за тях в 09:12 UTC, когато тя ще бъде навлязла в земната полусянка с около половината от своя диаметър. Частичните фази на затъмнението още няма да са започнали, когато Луната ще залезе за тях“, поясни експертът.

Това е второто затъмнение за годината след слънчевото затъмнение от 17 февруари.

„По време на затъмнението Луната ще бъде в съзвездието Лъв, а Слънцето – във Водолей. Затъмнението от полусянката на Земята ще започне в 10:44 ч. Началото на затъмнението от сянката, т.е. на частичните фази, ще бъде в 11:50 ч. Пълната фаза ще започне в 13:04 ч. Максимална фаза ще се наблюдава в 13:34 ч. Краят на пълната фаза ще бъде в 14:03 ч. Краят на частичните фази ще настъпи в 15:17 ч., а на затъмнението от полусянката – в 16:23 ч.“, каза Маркишки.

Той посочи, че продължителността на затъмнението от полусянката ще бъде 5 часа и 39 минути. Продължителността на затъмнението от сянката ще е 3 часа и 27 минути. Пълната фаза ще продължи 59 минути. Магнитудът на затъмнението от сянката ще бъде 1,1526, т.е. Луната ще навлезе в земната сянка с около 1,15 свои диаметъра, уточни физикът.

Началото на частично лунно затъмнение ще може да се наблюдава от България на 28 август.

