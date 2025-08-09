Медия без
Командирът на "Аполо 13" почина на 97 г.

Днес, 08:57
Джим Ловъл (1928-2025)
НАСА
Джим Ловъл (1928-2025)

Славният командир на мисията до Луната "Аполо 13" Джим Ловъл почина на 97-годишна възраст, съобщи НАСА. Астронавтът е издъхнал в Лейк Форест, щата Илинойс, предаде БТА. Ръководената от него мисия през 1970 г. остава в историята с това, че почти завършва трагично заради взрив по време на полета и ражда репликата "Хюстън, имаме проблем!".

"НАСА поднася съболезнованията си на семейството на капитан Джим Ловъл, чийто живот и работа десетилетия наред бяха вдъхновение за милиони хора по света", посочи космическата агенция на САЩ.

Самият Ловъл, в чиято роля през 1995 г. се превъплъти актьорът Том Ханкс в холивудския филм "Аполо 13", така и не достига до повърхността на Луната. Но е смятан за един от най-великите астронавти, участвали в американската космическа програма за кацане на естествения спътник на Земята.

Предприета на 11 април 1970 г. - девет месеца след като Нийл Армстронг става първият човек, стъпил на Луната, "Аполо 13" е замислена да бъде третото кацане на човечеството на спътника. Но по време на полета дотам в окололунната орбита се взривява един от кислородните резервоари.

Аварията на борда кара другия член на екипажа на космическия кораб Джак Суайгърт да произнесе знаменитото съобщение до контролната зала на Земята: "Хюстън, имаме проблем". След това според НАСА и Ловъл повторил фразата.

Следва космическа одисея, която САЩ следят от Земята със затаен дъх, опасявайки се, че може за пръв път да загубят свои астронавти в открития Космос. Но благодарение на ръководството на Ловъл, когото колегите му наричат "Усмихнатия Джим", екипажът успява да се завърне благополучно на Земята, с което Ловъл си спечелва похвалите на мнозина.

"Характерът и непоклатимата смелост (на Ловъл) помогнаха на нашата нация да достигне до Луната и превърнаха потенциална трагедия в успех, от който си извлякохме огромни поуки", посочи НАСА.

Ловъл е част от тричленния екипаж и на мисията "Аполо 8" през 1968 г., която става първата, достигнала окололунната орбита, с което е проправен пътят за кацането на Луната, допълни космическата агенция на САЩ.

