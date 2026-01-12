Кои са първите хора, стигнали до Грендалндия?

От няколко месеца президентът на САЩ Доналд Тръмп има само една идея: да превземе Гренландия и нейните минерални ресурси. Дълго време смятана за абсурдна – Гренландия е под властта на Дания, член на НАТО и съюзник на САЩ – идеята наскоро придоби популярност след американската военна интервенция във Венецуела, коато показа, че Доналд Тръмп може действително да приложи думите си на практика, дори когато действията му са в пълно противоречие с международното право.

В едно от изявленията си за Гренландия американският президент се опита да оправдае желанието си да превземе острова. "Твърдят, че Дания е стигнала там преди 300 години с кораб. Е, ние също бяхме там с кораби, сигурен съм“, каза той. Но от кои страни са първите хора, стъпили първи на тези ледени земи? Съединените щати или Дания?

Първите хора, които стъпили в Гренландия, не са нито американци, нито датчани. Нито една от тези две държави не е съществувала по това време. Първите човешки миграции към Гренландия датират отпреди приблизително 4500 години. Според няколко научни изследвания първите жители са прекосили ледения покрив от Алеутските острови, преминавайки през Аляска и Канада, преди да достигнат северна Гренландия, когато морето замръзнало в тесния проток Туле. Това се случва около 2500 г. пр.н.е.

Чрез няколко културни вълни културата Туле в крайна сметка надделява, разпространявайки се от Аляска до Гренландия. Именно тази култура дава началото на културата на инуитите, когато последната вълна от миграция достига острова около IX век, прекосявайки пролива Смит от Канада. Благодарение на забележителната си способност да се адаптират към екстремните условия на Арктика, препитавайки се от риболов и лов, инуитите са оцелели през вековете. Повече от 57 000 от тях все още обитават Гренландия, което ги прави мнозинство. Нито американците, нито датчаните са първите, пристигнали в Гренландия. Означава ли това, че Доналд Тръмп има право да твърди, че неговите предци са били там преди датчаните ? Отново - той напълно греши.

Първият европеец, стъпил на гренландска земя, е викингът Ерик Червения. Е, за да бъдем съвсем точни, викингите са забелязали Гренландия и дори са се опитали да се заселят там преди него, но без успех. Ерик Червения е този, който ще остави траен отпечатък върху скандинавското присъствие в тази обширна земя.

Ерик Червения, чието истинско име е Ейрик Торвалдсон, е роден около 940/950 г. в Норвегия, но прекарва част от живота си в Исландия, където следва баща си, който е бил прогонен за убийство. Той продължава семейна традиция: около 982 г. самият Ерик е прогонен от Исландия... за убийство. Осъден на три години изгнание, Ерик отплава на запад към земя, в чието съществуване е бил убеден. След четири дни в морето той най-накрая стига Гренландия. Норвежкият викинг прекарва там три зими във време, когато климатът е бил по-мек от днешния. Територията изглежда обещаваща и след завръщането си в Исландия той я популяризира, наричайки я Гренландия, „зелената земя“. Няколко кораба акостират и основават две трайни селища, едното на изток, а другото на запад. В разцвета на острова през XIII век се смята, че е имало между 1400 и 2000 заселници, разпръснати в близо 600 ферми.

В продължение на близо 500 години викингите са живели в Гренландия. Те са отглеждали добитък, ловували са тюлени, ловили са риба и са търгували с Европа, изнасяйки слонова кост от моржове, мечи кожи и бивни от нарвали. През XIII век заселници от скандинавския свят са се заклели във вярност на краля на Норвегия.

Норвегия? Но не трябваше ли да говорим за Дания? Абсолютно. Но преди това трябва да обсъдим друга епоха за острова: ерата на колапса. От XIV и XV век нататък климатът се охлажда с Малката ледникова епоха, ресурсите намаляват и търговските пътища стават оскъдни. В резултат на това викингските селища постепенно изчезват. Инуитите обаче остават.

В продължение на десетилетия Европа губи почти всякакъв контакт с Гренландия. Юридически обаче островът остава свързан със Скандинавия. През 1380 г. съюзът на норвежката и датската корона поставя Гренландия под датска власт, поне на хартия. Няколко века по-късно Дания се опитва да възстанови присъствието си. През 1721 г. тя изпраща мисионера Ханс Егеде и островът става колония, преди да бъде интегриран в датското кралство през 1953 г.

Оттогава Гренландия е придобила голяма степен на автономия спрямо Копенхаген, който запазва контрола върху отбраната и дипломацията, като същевременно предоставя няколкостотин милиона евро икономическа подкрепа всяка година. А какво да кажем за Съединените щати във всичко това? Преди триста години нито един кораб не е плавал под американски флаг в тези сега желани води. И с основателна причина: Съединените щати съществуват едва от 250 години, откакто е приета основополагащата Декларация за независимост през юли 1776 г.

Доналд Тръмп греши.